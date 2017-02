Bildu e Irabazi critica a PNV-PSE por "anteponer" el tráfico a la Lilatón

San Sebastián, 22 feb (EFE).- Eh Bildu e Irabazi solicitarán mañana al pleno del Ayuntamiento de San Sebastián que el gobierno municipal recupere el horario de las 11.00 horas para el comienzo de la Lilatón, la carrera de mujeres que se celebra en la ciudad con motivo del 8 de marzo.

Estos partidos han criticado que el equipo de PNV y PSE "anteponga el tráfico y los coches a la igualdad y a las mujeres" para justificar el adelante de esta popular carrera, que el próximo 5 de marzo cumple su 27 edición.

No obstante, señalan que el hecho de que este año hayan fijado la salida a las 10.30 y no a las 10.00 horas como se estableció el año pasado "supone un paso para corregir el pasado atrás dado en 2016, pero no es suficiente".

La concejala de EH Bildu Naiara Sampedro y la de Irabazi, Amaia Martín, han señalado hoy en rueda de prensa que la decisión de adelantar el comienzo de la prueba causó "gran malestar" el año pasado entre participantes y organizadoras, y que "las protestas han continuado este año", según han explicado ambas formaciones en un comunicado.

Añaden que, de hecho, "tanto desde la Casa de la Mujer como desde el Consejo de la Mujer, Plazandreok y los grupos de Irabazi y EH Bildu se ha pedido reiteradamente que la carrera vuelva a empezar a las 11.00 para que las mujeres no tengan tantos problemas en participar", aunque aseguran que el gobierno de Eneko Goia "ha hecho caso omiso a estas peticiones.

"Por desgracia, la mayoría de mujeres todavía tienen que dejar muchas cosas bajo control en casa antes de salir hacia la carrera. Las mujeres no llegamos a la carrera como lo suelen hacer los hombres en otras carreras, con la bolsa en la mano y sin ninguna otra preocupación", ha destacado Ane Urbieta, de Plazandreok, que también ha participado en la rueda de prensa.