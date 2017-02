Gipuzkoa trabaja también con Álava descuentos comunes en las autopistas

San Sebastián, 21 feb (EFE).- La diputada de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, Aintzane Oiarbide (PNV), ha explicado hoy que, además de avanzar en un acuerdo con Bizkaia, la Diputación está trabajando también con Álava en el establecimiento de un sistema común de descuento para el uso de la autopistas de todo el País Vasco.

Oiarbide ha comparecido ante la comisión de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, a petición de EH Bildu, para informar sobre los trabajos que la institución foral guipuzcoana y la vizcaína están llevando a cabo para establecer un límite de gasto mensual para los usuarios de la autopista AP-8, un proyecto que fue anunciado el pasado 31 de enero por el diputado general vizcaíno, Unai Rementeria.

La diputada guipuzcoana ha explicado que el proyecto no debe circunscribirse únicamente a la AP-8 entre Gipuzkoa y Bizkaia, sino que se debe incluir también al territorio de Álava.

Aunque con Bizkaia el proyecto "está más adelantado", Gipuzkoa ha comenzado ya a trabajar con Álava para lograr acordar una misma política de descuentos, aunque la realidad del territorio alavés es diferente, ya que "tiene muchos menos kilómetros de autopista", ha explicado la diputada.

Oiarbide ha abogado por no "crear falsas expectativas", ya que el plan aún no está definido y se presentará como proyecto de norma foral cuando existan "garantías jurídicas" y "técnicas" para poder implantarlo.

Ha recordado que los tres territorios tienen modelos de gestión de las autopistas diferentes, lo que requiere "hacer muchos cálculos", que cada provincia "haga sus deberes" y después buscar el "encaje" en el proyecto común de "tener una tarifa única para los tres territorios".

Tras señalar que los plazos para alcanzar un acuerdo no están en manos de la Diputación de Gipuzkoa, Oiarbide ha abogado por establecer el nuevo sistema "cuanto antes". "Si puede ser este año mejor, si no, a principios del siguiente, aunque no voy a dar plazos", ha dicho la diputada.

Ha indicado que la tarifa única de descuentos será de aplicación para los "tramos mixtos", es decir, se beneficiarían de ella los usuarios que partan de un territorio y se adentren en otro, no para los que circulen únicamente por una provincia.