La Diputación de Gipuzkoa trabaja ya en la reforma del impuesto de plusvalía

San Sebastián, 17 feb (EFE).- La Diputación de Gipuzkoa trabaja desde hace meses en la reforma del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana -impuesto de plusvalía-, anulado hoy por el Tribunal Constitucional.

Fuentes de la institución foral guipuzcoana han explicado a EFE que esperaban que el Constitucional fallara en este sentido, motivo por el que la Diputación, organismo que regula a través de norma foral los impuestos municipales, ya está trabajando desde hace meses para reformar este impuesto en el sentido expuesto en la sentencia.

La Diputación espera tener preparado el nuevo texto a lo largo de este año, tras lo que deberá ser aprobado por las Juntas Generales para su aplicación por parte de los municipios.

El Tribunal ha anulado determinados aspectos de este tributo, que grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos pero en la práctica es abonado siempre, aunque hayan perdido valor.

El TC considera inconstitucionales los impuestos que afecten a "aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia".

Tras esta sentencia, deberán ser diseñados de nuevo estos impuestos locales de manera que no se graven "situaciones" en las que no se haya producido una ganancia económica o se impida "a los contribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente un incremento de valor".

El fallo del Tribunal Constitucional, adoptado por unanimidad, ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Donostia, en relación con varios artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del territorio histórico de Gipuzkoa.