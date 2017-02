Familia pide ayuda para aclarar desaparición de exresponsable del Polisario

San Sebastián, 16 feb (EFE).- La familia de Khalil Ahmed, un saharaui que ocupó puestos de responsabilidad en el Frente Polisario y que dan por desaparecido desde 2009, ha pedido ayuda a las organizaciones españolas de defensa de los Derechos Humanos para poder localizarlo.

Rachid Khalil, uno de sus siete hijos, que vive en Gipuzkoa, dijo a Efe que el pasado 6 de enero se cumplieron ocho años de la detención de su padre por parte de las autoridades argelinas, al que dos meses después uno de sus hermanos pudo ver en la prisión militar de Blida.

Esa es la última noticia que tienen de él, ya que desde entonces la respuesta que sus allegados han recibido es "el silencio", tanto por parte de las autoridades argelinas como de las del Frente Polisario, "que nos han cerrado todas las puertas", asegura Rachid.

Según explica, su padre, nacido en 1953, ocupó diversos cargos en el gobierno del Frente Polisario, el último de ellos presidente de Derechos Humanos, pero también otros relacionados con la seguridad.

Afirma que estaba investigando casos de violaciones de Derechos Humanos, incluidos asesinatos de civiles en las décadas de 1980 y 1990, por lo que cree que en el arresto estuvo implicado el Frente Polisario.

Dice que toda su familia "está sufriendo" y quiere saber su paradero, si está "vivo o muerto" y las razones de su detención. Y agrega que no niegan la posibilidad de que haya cometido un delito, pero que en ese caso "la justicia tiene que ser justa".

"Si está vivo, queremos saber dónde está y, si está muerto, queremos su cuerpo para enterrarlo dignamente. Y saber cómo ha muerto. No vamos a dejar de luchar hasta llegar a la verdad. ¿Por qué este misterio?", se pregunta.

Rachid destaca que también ha denunciado el caso al grupo de desapariciones forzosas o involuntarias de la ONU, pero no han podido averiguar nada de momento.

También se ha involucrado en el caso la ONG Alkarama, con sede en Suiza, que el pasado noviembre comunicaba que ha llevado el caso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el fin de que inste a las autoridades argelinas a "respetar sus compromisos internacionales" en materia de derechos humanos y a "arrojar luz" sobre la "suerte" de Khalil Ahmed, según el documento que ha colgado en su página web.

De la desaparición de Khalil se hizo eco también en 2014 la ONG Human Rights Watch en su informe "Off the Radar: Human Rights in the Tindouf Refugee Camps".

Fuentes del Frente Polisario han negado cualquier vinculación con este caso y han asegurado que Khalil Ahmed fue detenido por la justicia argelina, algo que "sabe todo el mundo", según dijeron a Efe.