Condenado a 5 años de cárcel por abusar de una niña entre los 8 y 10 años

San Sebastián, 11 feb (EFE).- La Audiencia Provincial de San Sebastián ha condenado a cinco años de cárcel a un profesor de baile por un delito continuado de abuso sexual a una niña, hija de unos vecinos del acusado, cuando la víctima tenía entre ocho y diez años.

Los hechos, juzgados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, tuvieron lugar en San Sebastián entre 2012 y febrero de 2015, momento en el que la niña contó lo que ocurría a su madre y ésta denunció el caso.

La sentencia constata como hechos probados que "aprovechando que la menor bajaba a su casa y prevaliéndose de su corta edad", el acusado la obligaba a desnudarse y procedía a "chuparle la vagina, a darle besos en la boca y a realizarle diferentes tipos de tocamientos" e incluso, "en algunas ocasiones", "le hacía que le tocara su miembro viril y le realizara masturbaciones".

Los abusos sucedieron en "diferentes y variadas situaciones". Así en una ocasión el acusado "puso un vibrador cerca de la zona de la vagina de la menor y procedió a continuación a activarlo", señala la sentencia.

En otro momento "llevó a la menor a una tienda de ropa para comprarle una camiseta" y aprovechó para acceder al probador "lamerle un pezón".

En febrero de 2015, el acusado vio a la niña que estaba con su perro en las inmediaciones de su domicilio y le pidió que entrara. Una vez dentro "la tumbó en el sofá, le quitó la ropa interior y procedió a chuparle la vagina, una situación que se prolongó hasta que la menor oyó la voz de su madre llamándola y salió de la casa".

También ha considerado el tribunal como hecho probado que, a consecuencia de los abusos, la pequeña "mostró síntomas como falta de concentración, empeoramiento de rendimiento escolar, miedo al acusado".

De hecho, la pequeña comenzó a sacar malas notas en el colegio y fue cambiada de centro escolar.

Según testificó la madre de la menor en el juicio, la niña "se llevaba muy bien" con su agresor pero progresivamente "fue cambiando de opinión" hasta el punto de "odiarle".

Aseguró que la niña le contó lo que pasaba con el vecino y le aseguró que "había hecho el amor" con el acusado, tras lo cual decidió interponer la denuncia.

Sin embargo, el tribunal no considera acreditado que haya existido "acceso carnal" porque "no hubo penetración" ni se está en un supuesto de "coito vestibular" ya que la víctima "no ha sufrido ni un mínimo desgarro o señal física" y tampoco evoca en sus declaraciones "un dolor significativo".

El tribunal ha considerado "acreditado" que el acusado llevó a acabo "actos que atentaron contra la indemnidad sexual de la menor de manera continuada aprovechándose de la corta edad" de la víctima y para llegar a esta conclusión el dato "fundamental" ha sido la "propia manifestación" de la afectada que ha sido "persistente y sustancialmente coincidente a lo largo del procedimiento".

Además de la pena de cárcel, el acusado estará siete años bajo libertad vigilada por lo que no podrá aproximarse a la niña en un radio de 500 metros, no podrá comunicarse con ella bajo y deberá asistir a programas formativos de educación sexual.

Asimismo deberá indemnizar a la víctima con 40.000 euros.