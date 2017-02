Otegi:La izquierda abertzale está trabajando para concretar el desarme de ETA

San Sebastián, 10 feb (EFE).- El secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ha señalado hoy que el proceso de desarme de ETA "se va a dar" aunque "el Estado no lo quiera" y ha asegurado que la "izquierda independentista" está "trabajando" "con toda discreción" para concretarlo.

En una entrevista en Euskadi Irratia, Otegi ha señalado que "existen muchas dificultades porque no quieren ese proceso", pero ha recalcado que "debe de darse" al tiempo que ha asegurado que "la sociedad civil ha tomado un protagonismo especial en ello".

"Lo único que puedo decir es que la izquierda independentista está trabajando con toda la discreción" y tiene este asunto como "un objetivo, que para algunos llegará muy tarde y para los Estados (francés y español) será antes de lo que quieren", ha indicado.

Otegi no ha detallado "plazos" y ha considerado que la propuesta del Gobierno Vasco en este sentido, en la que se planteaba que "ETA le pasara las coordenadas de los zulos para trasladarlas" al gobierno español, "no parece muy seria" porque para ello la organización terrorista "no necesita intermediarios".

Ha señalado que la desaparición de la banda es una decisión que "debe tomar la propia ETA" aunque ha indicado que es "deseo" de la izquierda abertzale que "abra un debate" para "desaparecer de la escena política".

Otegi ha señalado que "nunca ha dicho que matar estuvo bien" y que "ni siquiera ETA dijo algo así" y ha considerado que detrás de los reclamos en este sentido que hace el lehendakari, Iñigo Urkullu, "existe un interés político".

A su juicio, con ello trata de "humillar" a la izquierda abertzale y "decir que todo su recorrido histórico ha sido un error".