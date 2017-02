The Jesus and Mary Chain estrenará el traslado del Kutxa Kultur al hipódromo

San Sebastián, 9 feb (EFE).- The Jesus and Mary Chain estrenará en septiembre el nuevo emplazamiento del Kutxa Kultur Festibala de San Sebastián, que se ve obligado a abandonar el emblemático escenario de parque de atracciones de Igeldo y se reubica en el hipódromo de la capital guipuzcoana.

El responsable del festival, Sergio Cruzado, ha anunciado hoy los tres primeros grupos confirmados, con los escoceses The Jesus and Mary Chain como grandes cabezas de cartel, acompañados por The Hives y los nacionales Love of Lesbian.

La gran novedad de este año es el traslado del festival al hipódromo de San Sebastián, donde dispondrá de mucho más espacio, incrementará el aforo de los 6.000 a los 8.000 espectadores y albergará cuatro escenarios, uno de ellos en una carpa de circo.

El festival integrará las características de su nueva sede, de manera que entre concierto y concierto los asistentes podrán apostar en carreras de caballos de exhibición -cada uno de ellos se llamará como un grupo de rock- y optarán a "premios locos", entre otras atracciones.

Este cambio de lugar implica también una modificación de las fechas, de forma que el festival se celebrará el 15 y el 16 de septiembre y no el primer fin de semana de ese mes, como era habitual, debido al calendario de carreras del hipódromo donostiarra.

Después de cinco años celebrándose en Igeldo, el festival se ha tenido que trasladar debido a que las obras de mejora del parque de atracciones impiden el acceso de los camiones y maquinaria necesarios para muchos de los montajes, lo que obligaría al Kutxa Kultur "a prescindir de varios escenarios y a disminuir el aforo".

Además, tal y como ha explicado Cruzado, la creciente demanda turística de la ciudad hace que el parque no pueda cerrarse al público los días previos y posteriores al festival para las tareas de montaje y desmontaje de los escenarios.

Una vez descartado el parque de atracciones, que era una de las principales señas de identidad de este evento, sus responsables se han decantado por otro emplazamiento emblemático de la ciudad, que le permite mantener su carácter "urbano", incrementar el aforo y, sobre todo, la comodidad, ya que la media de metros cuadrados por cada asistente "se multiplicará por 6".

A lo largo de los próximos meses se irá anunciando el cartel, que encabezarán The Jesus and Mary Chain, definido por Cruzado como el "grupo más grande" que ha tocado en la historia de este festival.

El grupo de los hermanos Reid llegará a San Sebastián con nuevo disco "Damage and Joy", que se publicará en abril, el primero que graban después de 18 años.

Los autores de "Psychocandy" (1985), su primer álbum y su gran obra, se separaron en 1999, pero se reunieron en 2007 para seguir tocando, como lo hicieron en el Primavera Sound de 2013 y en el Bilbao BBK live de 2015, aunque hasta este año no habían vuelto a componer nuevos temas.

El segundo de los grupos confirmados es The Hives, un conjunto sueco de rock de garaje que asegura decibelios, energía y diversión.

Sergio Cruzado ha anunciado también a Love Of Lesbian, que actuaron en la primera edición del Kutxa Kultur Festibala y que llegarán al hipódromo donostiarra con nuevo álbum "El poeta Halley".