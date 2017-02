El Festival de Berlín, escaparate para la industria cinematográfica vasca

San Sebastián, 8 feb (EFE).- La 67 edición del Festival de Cine de Berlín volverá a ser un escaparte para el sector audiovisual vasco, que acudirá por segundo año consecutivo bajo el sello Basque Audiovisual para presentar un catálogo de 26 proyectos, la mayoría de los cuales se encuentra en fase de desarrollo.

La marca Basque Audiovisual, impulsada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, contará con un expositor propio en el punto de encuentro más importante de la Berlinale, el European Film Market (EFM), donde se darán cita unas 550 empresas y 9.000 profesionales procedentes de un centenar de países.

Basque Audiovisual acude a esta cita de la mano de Zineuskadi, la plataforma pública del sector audiovisual de Euskadi, que contará con un grupo de trabajo que realizará labores de intermediación durante el Festival de Berlín, concretamente, desde mañana hasta el día 19.

Según datos facilitados desde Zineuskadi, Basque Audiovisual presentará en esta cita internacional un catálogo de 26 proyectos: doce documentales; nueve pertenecientes al género de ficción y cinco al de animación.

La mayoría de ellos se encuentran en fase de desarrollo con lo que el EFM puede resultar un punto de encuentro de interés para los productores vascos para establecer contactos, fortalecer su posición en la industria o negociar derechos de los proyectos presentados.

Pese a que la mayoría de las creaciones audiovisuales vascas que se presentarán en este espacio de la Berlinale no han llegado a las salas, ocho de ellas sí consiguieron estrenarse a lo largo del año pasado como son "El ataúd de cristal"; "Gutik zura"; "Pixi Post end the gift-Bringers"; "Acantilado"; "Picadero"; "The glass coffe"; "Teresa & Tim" y "Central Africa's closed eyelids".

Además, un tercio de los proyectos que viaja al festival -7- están realizados en lengua vasca.

Los impulsores vascos de esta iniciativa entienden que la visita del año pasado a la European Film Market de Berlín fue "muy productiva" dado que Zineuskadi atendió 81 reuniones con institutos de cine de toda Europa, film comissions, festivales internacionales, agentes de ventas y productoras que mostraron interés por el cine vasco.