Bildu pedirá en pleno revisar la apertura del centro de acogida Abegi

San Sebastián, 3 feb (EFE).- EH Bildu llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de San Sebastián una moción en la que propondrá abrir el servicio de puertas abiertas (SAP) del centro de acogida Abegi Etxea cuando al menos una agencia meteorológica -vasca, española o francesa- emita una previsión de temperaturas bajo cero.

La iniciativa, dirigida a revisar el protocolo de apertura de ese recurso que acoge a personas sin hogar en noches de frío extremo, ha sido anunciada hoy en rueda de prensa por la concejala de la coalición abertzale Olaia Duarte.

Según ha explicado, el grupo de EH Bildu ha decidido llevar el asunto al pleno de la corporación, el próximo 23 de febrero, tras quedar insatisfecho con las explicaciones recibidas la semana pasada en comisión a su interpelación al respecto.

Duarte ha recordado que la noche del 25 al 26 de enero pasado el centro Abegi Etxea, ubicado en el barrio donostiarra de Intxaurrondo, permaneció cerrado a pesar de que se registraron temperaturas de -2 grados y ha asegurado que "al parecer hubo personas que se quedaron fuera" sin poder pernoctar.

Ha indicado que no es la primera vez que esto sucede pues en 2014 se detectaron fallos por situaciones similares y entonces "se adoptaron medidas correctoras" porque "el protocolo de apertura deja un margen" de maniobra.

Sin embargo, éste "no ha funcionado correctamente", ha subrayado la edil de EH Bildu, quien ha recalcado que "no puede ser" que un recurso de estas características no funcione cuando se necesita.

Aquella fría noche, ha comentado Duarte, el resto de servicios sociales "estaban abiertos" con "una ocupación completa", pero aunque no hubiera sido así, no justifica que no se abriera Abegi Etxea porque "los requisitos" y "niveles de exigencia" para el acceso a cada uno son "diferentes".

EH Bildu propondrá que el protocolo de apertura de Abegi Etxea se active cuando al menos una sola de las predicciones que ofrece Euskalmet, Aemet o Météo-France anuncie temperaturas bajo cero.