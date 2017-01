Condenan a Kutxabank a retirar a una avalista de los ficheros de morosos

San Sebastián, 31 ene (EFE).- La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a Kutxabank a retirar el nombre de una mujer, que había avalado a sus padres en un préstamo hipotecario, de "todas las listas de morosos" en las que fue incluido por el banco, así como al pago de las costas del proceso judicial causadas en primera instancia.

La sentencia del caso, a la que hoy ha tenido acceso EFE, explica que en este asunto "no se cumplen los requisitos" para la "inclusión" de la perjudicada "en registros de morosos" por parte de Kutxabank, "aún cuando tenga la condición de fiadora de un crédito que se encuentra en situación de mora".

La perjudicada, que ha sido representada por los abogados Maite Ortiz y José María Erauskin, había alegado en su defensa que no era "morosa" y "ni siquiera deudora" del préstamo.

No obstante, en primera instancia un juzgado de San Sebastián no atendió su requerimiento, al considerar que la mujer no había presentado pruebas de haber sido introducida en lista de morosos alguna.

La afectada apeló entonces ante la Audiencia, alegando que "exigirle" a ella este extremo constituye una "prueba diabólica", pues se trata de un dato, "a buen seguro", conocido por el banco que, por otra parte, no negó haberla incluido en estas listas.

Algo que, de no ser cierto, "no tendría más que haber sido expuesto" por la entidad financiera, explica ahora la Audiencia, quien recalca que es el banco "quien goza de mayor facilidad probatoria para acreditar" esta situación.

La resolución recuerda que existen cuatro condiciones que deben cumplirse para que una persona pueda aparecer en un fichero de morosos: la existencia de una deuda "cierta y exigible"; que no hayan pasado seis años desde la fecha en la que debió realizarse el pago; que haya habido un requerimiento previo para que se haga el abono, y que no exista ningún documento que anule alguno de los supuestos anteriores.

El escrito judicial concreta que "no consta" en el procedimiento que la entidad financiera haya realizado un "requerimiento de pago", con lo que "no se cumplen los requisitos de inclusión de la actora en registros de morosos por parte de Kutxabank".

La resolución de la Audiencia ratifica, por otra parte, otro asunto ya resuelto por el juzgado de primera instancia al declarar nula la renuncia a los "beneficios" de "orden, excusión, división y extinción" que incluía una cláusula del préstamo hipotecario y que legalmente correspondían a la damnificada, en su calidad de fiadora de sus padres.

El beneficio de "excusión" es el que asiste al avalista para que su patrimonio no sea ejecutado mientras el deudor tenga bienes; el de "división" obliga a que la deuda reclamada se reparta de forma proporcional entre los distintos fiadores, y el de "orden" hace referencia al orden en el que se debe ejecutar el patrimonio de los avalistas en caso de que estos hayan sido numerados en el contrato.

En cuanto al derecho de "extinción", hace que el fiador quede desvinculado del préstamo en caso de que el deudor cambie las condiciones del contrato sin su conocimiento y autorización.

La renuncia a estos derechos sitúa a los avalistas en una situación muy similar a la de los propios deudores del préstamo respecto a sus obligaciones hipotecarias.