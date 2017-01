GuraSOS:En la gestión de residuos la última palabra no será de los tribunales

San Sebastián, 30 ene (EFE).- La plataforma de padres y madres contrarios a la incineración GuraSOS ha asegurado hoy que en la gestión de los residuos urbanos de Gipuzkoa "la última palabra no va a ser de los tribunales" porque "quien va a decidir es la sociedad".

Los portavoces de GuraSOS Joseba Belaustegi y Joxe María Izeta han hecho esta reflexión en una rueda de prensa que han ofrecido en San Sebastián, tras conocer la negativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a suspender cautelarmente la adjudicación de las obras de construcción de la incineradora de Gipuzkoa por la falta de un proceso de participación ciudadana, como había demandado este colectivo.

Durante su comparecencia, los representantes de GuraSOS han opinado que esta resolución del TSJPV "no zanja la cuestión" de la incineradora, ya que la sentencia "se circunscribe" al citado proceso de participación, "pero no entra a valorar la legalidad de la contratación ni de la autorización ambiental ni de la ampliación de la vigencia del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG) acordada mediante una disposición adicional de los presupuestos forales".

Respecto a la citada posible suspensión cautelar de la autorización ambiental de la incineradora, el portavoz de GuraSOS Joseba Belaustegi ha recordado que el TSJPV aún debe pronunciarse sobre ella.

Ha explicado, en este sentido, que si el Consorcio de Gestión de Residuos (GHK) decide adjudicar los trabajos sin esperar a esta decisión, las autoridades estarían "jugando a la ruleta rusa con el dinero público".

Ha advertido de que, si el TSJPV diera la razón a GuraSOS en esta cuestión con posterioridad a la adjudicación, "la sociedad guipuzcoana tendría que hacer frente a una indemnización millonaria".

"Entendemos que no lo van a hacer, que no van a jugar con el erario público y que no van a arriesgarse a que una resolución judicial de las que quedan pendientes eche abajo el proceso", ha sentenciado.

Ha avanzado además que mañana su plataforma interpondrá un nuevo recurso ante el TSJPV contra la Norma Foral de Presupuestos que ha "llevado" la vigencia del PIGRUG, que terminaba en 2016, "hasta la finalización de las obras" de la incineradora, "sin realizar ningún proceso previo, ni participativo ni de ninguna otra índole".

Belaustegi ha anunciado también que, en el marco de este nuevo proceso judicial, GuraSOS volverá a reclamar la suspensión cautelar de la adjudicación de la incineradora.

En la misma comparecencia, su compañero Joxe María Izeta, ha anunciado que su colectivo organizará una manifestación para el próximo 19 de febrero en San Sebastián, bajo el lema: "Juntos somos más. Sin conflicto. El acuerdo es la solución".

Izeta ha propuesto a la sociedad que "se manifieste si cree que la solución pasa por un acuerdo basado en el respeto a la ley y a la participación democrática" y si cree que "la conflictividad, la imposición e impedir la palabra a los ciudadanos no son el camino".