Nagua Alba: No hay debate, todo el mundo quiere que Iglesias lidere Podemos

San Sebastián, 28 ene (EFE).- La secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, considera que no hay discusión sobre quién liderará el partido, ya que "todo el mundo se ha mostrado favorable a que sea Pablo Iglesias", aunque haya discrepancias sobre cómo debe ser el partido que dirigirá.

Pese a que ha sido el secretario de Política de Podemos, Iñigo Errejón, quien ha respaldado hasta el momento las propuestas de la formación en Euskadi, Alba sostiene en una entrevista con EFE que no habrá una batalla por el liderazgo de Podemos en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II.

"Creo que no hay mucho debate, creo que todo el mundo se ha mostrado favorable a que sea Pablo Iglesias quien continúe liderando Podemos. Tiene que seguir siendo nuestro secretario general, pero eso no significa que no sigamos debatiendo qué Podemos queremos que lidere Pablo Iglesias", sostiene la dirigente vasca.

Alba se muestra crítica con el devenir del proceso precongresual de Podemos, "que es casi más un debate de Pablo Iglesias o Iñigo Errejón", lo que "al final es un debate entre dos hombres y además entre dos hombres que viven en Madrid".

"Es uno de los riesgos que corremos en Vistalegre II", argumenta la dirigente vasca, quien ha apostado por evitarlo "hablando de política, de propuestas y construyendo espacios donde se puedan escuchar voces distintas, no sólo la voz de Iñigo Errejón o la de Pablo Iglesias".

Alba espera que de Vistalegre II surja un partido que "tiene que cambiar en muchos sentidos", ya que de la primera Asamblea Ciudadana salió una formación "muy centralista y bastante vertical", concebida para hacer frente a sucesivas citas electorales y sin posibilidad de que se reflejasen las sensibilidades territoriales porque no había aún direcciones autonómicas ni municipales.

En cambio, Vistalegre II debe construir "un partido más plural, donde la pluralidad se entienda como una fortaleza y no como una traba, y mucho más descentralizado".

La dirección de Podemos en Euskadi abrió un proceso entre los afiliados vascos que se ha materializado en una serie de propuestas a los principales actores del debate interno de Podemos. Entre ellas, destacan la exigencia de que la formación morada adopte una estructura federal, que se evite la acumulación de cargos y que la Comisión de Garantías sea "más democrática e independiente".

El pasado 20 de enero Iñigo Errejón visitó Eibar e hizo suyas las propuestas de Podemos Euskadi, mientras que el sector de Pablo Iglesias ha recibido los planteamientos del País Vasco, pero no ha contestado.

No obstante, Alba tiene esperanzas de que todas las partes que han propuesto documentos para Vistalegre II acaben incorporando las demandas de los vascos, que, según asegura, concitan "gran consenso" en el seno de Podemos.

A su juicio, el partido debe aprovechar su trabajo en las instituciones para demostrar, aunque sea desde la oposición, su capacidad de gobernar: "Y eso pasa por llevar la iniciativa en torno a determinadas cuestiones y demostrar que desde la oposición se pueden conseguir muchas cosas, que se puede llegar a conquistas cuando tenemos gobiernos que no tienen mayoría absoluta".

Alba insiste en "llevar la iniciativa" en determinados asuntos, porque, de lo contrario, "lo que acaba pasando es que los dos 'hernandos' se reúnen en un despacho y llegan a un acuerdo que en realidad es un parche, que es simbólico pero no cambia la vida de la gente".

La diputada de Podemos cree que la formación morada tiene la responsabilidad de presionar al PSOE para que "se plantee que debe elegir si quiere seguir siendo sostenedor del PP y de las políticas que están ahogando a la ciudadanía y le está arrebatando el futuro o se pone de parte de la mayoría social junto a Podemos para apostar por políticas de cambio reales".

En la política vasca, Alba entiende que Podemos puede ejercer de "llave" que "desbloquee" la falta de diálogo en cuestiones como el autogobierno o la convivencia.

Alba plantea que para Podemos es "irrenunciable" la premisa de que "la profundización del autogobierno es fundamental para la profundización en los derechos sociales", lo que implica abordar cuestiones como "el derecho a decidir, el respeto a la cultura y la lengua vascas y también la cuestión de la arquitectura institucional".

Aunque en Podemos no se ha resuelto el debate sobre la estructura federal del Estado, Alba advierte de que en España "hay diferencias entre unos territorios y otros", porque "unos tienen una identidad nacional propia y una lengua propia y otros no las tienen".

Respecto al fin del terrorismo, Alba considera que lo más urgente es construir una "memoria justa, veraz e inclusiva": "Siempre va a haber distintos relatos, cada persona tiene su relato, pero creo que se puede explorar la construcción de un relato que sea inclusivo".