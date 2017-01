Patentan un método que permitirá sustituir materiales plásticos del petróleo

San Sebastián, 24 ene (EFE).- Un grupo de profesores e investigadores de la Universidad del País Vasco ha patentado un método para lograr "compuestos de alto valor añadido" a partir de la lignina, un residuo de la industria papelera, que en el futuro podrá sustituir "muchos materiales plásticos derivados del petróleo".

Este sistema, "Novel method for the depolymerisation of lignin", ha sido patentado por investigadores de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la UPV/EHU, dirigidos por Jalel Labidi, informa la institución académica en un comunicado.

Los expertos, según la UPV, consideran que en un "futuro cercano" la lignina, además de sustituir materiales plásticos, podrá ser utilizada "de diversas maneras" en la industria farmacéutica, agroquímica, alimenticia y cosmética, entre otras.

La lignina es un polímero orgánico, uno de los compuestos más abundantes en las plantas que, junto a la celulosa, conforma su pared celular, pero que cuando proviene de los residuos que se obtienen en la industria papelera "no presenta valor comercial, debido a que su calidad es muy baja", explica Labidi.

Con el método patentado, sin embargo, a partir de la lignina se consiguen unos aceites fenólicos (catecol y derivados) a un bajo coste, que pueden ser aprovechados de diversas maneras en la industria química, en sectores como el plástico, farmacéutico, agroquímico y alimenticio.

"Gracias a la patente aumentamos la ventajas competitivas de la industria de la celulosa, pues se valora el subproducto o 'licor negro' que se obtiene en el proceso de convertir la madera en pulpa de celulosa. La novedad inventiva radica en que ya no es necesario extraer la lignina de ese 'licor negro', mediante costosos procedimientos, para poder obtener compuestos fenólicos", detalla Labidi.

Asimismo, el sistema "tiene una gran adaptabilidad industrial", pues el procedimiento es "fácilmente adaptable" a las instalaciones existentes en el entorno.

"El método está completamente desarrollado para ser industrializado", afirma el investigador.