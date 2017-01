Asaltan el despacho de la alcaldesa de Arrasate y la Ertzaintza halla huellas

San Sebastián, 24 ene (EFE).- El despacho de la alcaldesa de Arrasate (Gipuzkoa), María Ubarretxena, fue asaltado el domingo por desconocidos que también registraron otros dos despachos del Ayuntamiento, sin llevarse objetos de valor, en una acción que está siendo investigada por la Ertzaintza que ya ha localizado varias huellas.

La primera edil arrasatearra ha explicado, en declaraciones a EFE, que hasta el momento tan sólo ha echado en falta unos "sellos oficiales de compulsar documentos" que se han llevado de las dependencias de la Secretaría General, además de varias llaves, como la del salón de plenos.

"Hasta el momento, no hemos echado nada más en falta. Material de valor no se han llevado, porque han dejado los ordenadores, una cámara de fotos y hasta unas monedas que había en mi despacho", ha indicado Ubarretxena.

Tras explicar que las dependencias más afectadas han sido las de la Secretaría General, las de su secretaria personal y su propio despacho, la alcaldesa ha aclarado que la Ertzaintza ya ha iniciado "la investigación pertinente", durante la que el propio domingo "encontraron varias huellas con el polvo" especial que "utilizan" y que los agentes se llevaron "para analizar". "Vamos a ver esa investigación qué da de si", ha precisado.

La alcaldesa ha insistido, no obstante, en que los asaltantes no quisieron "robar cosas de valor" porque en las instalaciones había objetos que "se podían haber llevado y no lo hicieron"

"No sé si serán delincuentes comunes, no quiero hacer juicios de valor sin tener datos, pero algo muy normal no es", ha insistido la regidora, quien tiene "claro" que el responsable de estos hechos "no ha sido un caco al uso".

Ubarretxena ha recordado que se enteró del asalto, ocurrido la madrugada del pasado domingo, cuando, por la mañana, encendió el móvil y vio que tenía tres llamadas de la Policía Municipal, lo que le llevó a pensar que "algo había pasado".

Cuando llegó a la casa consistorial, le explicaron que habían entrado en el Ayuntamiento y que, "sobre todo", las dependencias afectadas eran su despacho, el de su secretaria y las instalaciones de la Secretaría General.

Para entonces, la Ertzaintza ya había estado en el lugar, "recogiendo huellas y haciendo las comprobaciones pertinentes" y su despacho estaba "con todos los armarios y cajones abiertos". "Toda la documentación estaba por el suelo y se veía que habían estado buscando algo porque lo habían abierto todo", ha descrito.

"El despacho de mi secretaria también tenía todos los cajones abiertos, el de la Secretaría General también, y se veía que también habían andado por alguna otra parte del Ayuntamiento, porque había signos de que alguien había pasado; pero los armarios abiertos y todo revuelto como en Alcaldía en estaba en ningún otro sitio", ha dicho.

"Estaba claro que habían venido a la zona de Alcaldía, pero no sabemos a qué. Hasta este momento no tengo ninguna información adicional que me haya podido dar luz a tal efecto", ha recalcado.

La alcaldesa no oculta su sorpresa por este asalto porque los responsables no accedieron a la planta donde está el departamento de Intervención o la Tesorería en busca de dinero en metálico, mientras que si lo que buscaban era algún documento, su despacho "está abierto siempre" y nunca cierra ningún armario ni los cajones con llave.

"Cualquiera puede venir a mirar información sin tener que montar un circo de este tipo", ha insistido la mandataria, quien ha desvelado que, al día siguiente, la madrugada del lunes al domingo, desconocidos accedieron también al Hogar del Jubilado, de donde sustrajeron 300 euros.

En esta ocasión, al igual que en el caso del Ayuntamiento, los asaltantes accedieron a las dependencias con unas llaves, que se encontraban en un "manojo" que sustrajeron con anterioridad.

Tras estos hechos, la alcaldesa se ha mostrado partidaria de estudiar "muy detalladamente el tema de la seguridad de los edificios públicos" de Arrasate, porque en el año y medio de legislatura transcurrido se han producido asaltos en la biblioteca municipal, de donde se llevaron ordenadores, libros electrónicos y otros materiales, además de en el hogar de la mujer y en la ludoteca.

"Creo que es el momento de pensar con expertos que analicen la situación y ver qué medidas de seguridad hay que tomar", ha concluido Ubarretxena.