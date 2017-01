Ordóñez critica a partidos e instituciones por el "culto" a ETA en Euskadi

San Sebastián, 21 ene (EFE).- La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha responsabilizado hoy a partidos e instituciones del "culto" al terrorista en el País Vasco y ha opinado que el PNV es "uno de los mayores problemas para la deslegitimación del terrorismo".

Ordóñez ha pronunciado estas palabras ante la tumba de su hermano, asesinado a tiros por ETA en un bar de la capital donostiarra el 23 de enero de 1995, en el homenaje que cada año se le tributa en el cementerio de Polloe de San Sebastián al que han acudido esta mañana numerosos familiares del fallecido, entre ellos su viuda, Ana Iribar, allegados y amigos.

El acto, que ha consistido en una ofrenda floral y un responso en memoria del que fuera concejal del PP de San Sebastián, ha contado también con una amplia representación del PP vasco, encabezada por su presidente, Alfonso Alonso, y por la secretaria general, Nerea Llanos.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier De Andrés, junto a su antecesor en el cargo, Carlos Urquijo, el eurodiputado Carlos Iturgaiz y el presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, han asistido asimismo al homenaje, organizado por la Fundación Gregorio Ordóñez.

También se han acercado al camposanto el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, y la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, ambos del PNV, partido al que ha criticado en su discurso Consuelo Ordóñez.

La presidenta de Covite ha asegurado que a su hermano "no le hubiera temblado el pulso para decir que hoy el PNV, por la credibilidad que le dan las instituciones, es uno de los mayores problemas para la deslegitimación del terrorismo".

"Él no hubiera dudado ni un minuto en censurar de forma tajante que un Gobierno criticase la detención de terroristas en busca y captura. Él no hubiera callado cómplice al enterarse de que Gernika premia en 2017 al narcoterrorista y genocida Timochenko, líder de las FARC", ha añadido.

Ordóñez ha censurado la "empatía hacia el terrorista" y ha advertido de que hoy el "País Vasco es capital europea de la indignidad".

Ha reconocido que echa de menos "la lucha frontal contra quienes disculpan el asesinato selectivo y que alguien diga alto y claro que del mismo modo que un pederasta no debe jamás acercarse a un colegio, un condenado por terrorismo no debería ni oler una institución pública".

Ha insistido en que "estamos manchando la memoria de quienes aceptaron ser asesinados a cambio de defender la libertad de todos" y se ha dirigido a aquellos que pueden pensar que el contexto ahora es otro porque ETA ya no mata para decirles que "el terrorismo acabará cuando ETA no tenga soporte político, cuando ETA y sus miembros no tengan apoyo social".

Ha denunciado, por último, que hoy en las calles de distintas localidades vascas "se brinde con honores en torno a asesinos orgullosos de serlo" y ha señalado que "tan culpable es quien aplaude a un asesino como quien no hace nada para evitar el aplauso".

Este acto, celebrado con motivo del 22 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez, ha contado asimismo con la presencia del concejal donostiarra del PSE-EE, Ernesto Gasco, así como de la expresidenta del PP vasco María San Gil, del filósofo Fernando Savater y de Rubén Múgica, hijo de Fernando Múgica también asesinado por ETA.