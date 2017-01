Gipuzkoa alcanzó una cifra "récord" de pernoctaciones en 2016

San Sebastián, 19 ene (EFE).- Gipuzkoa registró el pasado año un total de 2.179.877 pernoctaciones, un 9,4 % más que el 2015, lo que significa una cifra "récord" en este capítulo, tal y como ha destacado hoy la Diputación de Gipuzkoa.

El diputado de Turismo, Denis Itxaso, que se encuentra en la feria de turismo Fitur de Madrid, ha destacado en un comunicado los datos globales de turismo de 2016 en el territorio, que han sido publicados hoy por el Eustat.

La institución foral ha subrayado que el número de pernoctaciones de extranjeros en el territorio se incrementó en un 13,6 % el pasado año, el doble que el aumento de las de turistas nacionales (6,2 %).

Gipuzkoa ha superado, un año más, el millón de visitantes (1.093.235), lo que implica un incremento del 9,1 %.

Las visitas a San Sebastián se han incrementado en un 8,3 %, mientras que las del área metropolitana lo han hecho en un 19,5 %, las dirigidas a la costa el 9,8 % y las del interior el 8,2 %.

"Son datos que demuestran la madurez, el dinamismo y la pujanza del sector turístico en Gipuzkoa, que representa ya más del 7,4 % del PIB", ha dicho Itxaso, quien se ha felicitado por que el guipuzcoano es el territorio "que más y mejor crece".

El diputado ha señalado que el turismo en Gipuzkoa crece de forma "homogeneizada", ya que se está "estrechando la brecha entre la costa y el interior" y están aumentado las visitas fuera de la temporada alta, además de prolongarse las estancias.

"Estamos ante un crecimiento equilibrado y sostenible, que es la prioridad para la Diputación de Gipuzkoa", ha añadido.

Ha abogado por no "obsesionarse" con el "mero crecimiento", porque "no se trata de saturar el destino", sino de que el turismo sea una fuente de riqueza y no "un quebradero de cabeza para sus habitantes".

"Queremos un turismo que no reste un ápice de calidad de vida a los guipuzcoanos, que llegue de la forma más equilibrada a todas las comarcas, y que se reparta de forma armónica a lo largo del calendario para evitar una estacionalidad demasiado acentuada que provoque mayor precariedad y temporalidad en el empleo", ha reflexionado Itxaso.

El diputado, que está en Fitur acompañado por la directora de Turismo, Maite Cruzado, ha presentado en la feria, bajo la marca turística "Explore San Sebastian Region", la temporada de sidra de Gipuzkoa.

El departamento de Turismo tiene previsto desarrollar "una ambiciosa campaña de promoción turística con la sidra como principal reclamo de cara a los meses de mayo y junio".