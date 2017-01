CCOO denuncia "la perversión del sistema de negociación colectiva de ELA"

San Sebastián, 19 ene (EFE).- CCOO ha opinado hoy que "el conflicto del servicio de mantenimiento de carreteras de Gipuzkoa demuestra la perversión del sistema de negociación colectiva de ELA".

El área de Construcción y Servicios de CCOO-Euskadi ha emitido hoy un comunicado en el que aclara que "evidentemente" su reflexión parte del "reconocimiento y afecto" a los trabajadores en huelga a los que desea que tengan las "mejores condiciones laborales posibles".

Señala, no obstante, que esto "no es excusa para no denunciar la estrategia" de ELA que, a su juicio, utiliza a estos empleados como "campaña de propaganda" pese a ser "responsable de muchos de sus problemas".

CCOO recuerda que estas "contratas" se rigen por el convenio de construcción de Gipuzkoa y que el motivo "teórico" del inicio de la huelga fue la congelación salarial que padecían desde 2009.

Comisiones Obreras responsabiliza de esto a ELA ya que, según asegura, "dejó morir" el convenio provincial de la construcción, cuyas últimas tablas son precisamente de 2009.

Ha criticado también que, tras 315 días de huelga, ELA convierta en "éxito exultante" la firma de un acuerdo con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 e incrementos salariales que oscilan entre el 9 y el 11 %.

"El incremento del IPC desde el 31 de diciembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2016 ha sido en Gipuzkoa del 10 %" y aún quedarían por cubrir "tres años de vigencia", critica CCOO, que se pregunta también qué ocurre con los "atrasos de siete años".

En su opinión, "se ha pactado una pérdida de poder adquisitivo y se han perdido los incrementos salariales de estos años".

En este contexto, CCOO ha reiterado la necesidad de recuperar "los convenios sectoriales en Euskadi a través de una propuesta sindical que renueve los mismos garantizando la mejora del poder adquisitivo de los salarios y el mantenimiento del cuadro de derechos que tantos años costó conseguir".