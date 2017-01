Absuelven al exalcalde de Oiartzun en dos procesos judiciales distintos

San Sebastián, 19 ene (EFE).- El exalcalde de Oiartzun (Gipuzkoa) Martín Beramendi ha sido absuelto en los dos procedimientos judiciales distintos que se han seguido en su contra por sendos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de prevaricación administrativa.

En el primero de estos casos, Beramendi -que por entonces militaba en Eusko Alkartasuna aunque tras la escisión de este partido fue presidente de Hamaikabat en Gipuzkoa- estaba acusado de haberse llevado documentación original del Ayuntamiento a la sede de EA y guardarla en un despacho cerrado en días anteriores al 16 de junio de 2007, fecha en la que dejó la Alcaldía, al constituirse la nueva corporación municipal gobernada por la izquierda abertzale.

Este asunto fue juzgado el pasado mes de diciembre en la Audiencia de Gipuzkoa por un tribunal del jurado que le absuelve ahora, en una sentencia a la que hoy ha tenido acceso EFE, al no haber quedado acreditado durante la vista oral que Beramendi "se llevara documentos o expedientes originales o primitivos o, en su caso, documentación única, de la sede de la Alcaldía a las dependencias de EA".

El segundo caso fue seguido en un Juzgado de lo Penal de San Sebastián por un delito de prevaricación, por autorizar presuntamente unas obras en el parque de Mendibil de la citada localidad que excedían lo aprobado en el proyecto adjudicado por el pleno.

Estos hechos se remontan a 2006, cuando el pleno de Oiartzun adjudicó la obra por un importe de 1,21 millones de euros, aunque finalmente el coste de los trabajos ascendió a 2,2 millones de euros, un 82 % más de lo autorizado inicialmente. Si bien la corporación que reemplazó a Beramendi estableció luego negociaciones con los acreedores y el precio final sólo se incrementó en 368.448 euros.

No obstante, el exalcalde también ha resultado absuelto en este segundo caso, al no apreciar el juez "evidencia" alguna de que el acusado tuviera "conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad" cometida, "bien en el momento de ordenar las modificaciones en las obras que se estaban ejecutando" o "bien por no iniciar el expediente de modificación" de los trabajos, como requiere el tipo penal del que era acusado.

Tras conocer estas sentencias, fuentes próximas a Beramendi se han felicitado, en declaraciones a EFE, por ambos fallos que "ponen fin a un largo proceso de seis años" en los que, en su opinión, "se ha jugado con la honorabilidad del ex alcalde", tras quedar "probada su inocencia" y que las acusaciones "vertidas en su contra" eran "manifiestamente falsas".

Estas fuentes han asegurado que ambos procesos judiciales han seguido su curso "debido al impulso político de los gestores del Ayuntamiento de Oiartzun, de la mano de responsables políticos vinculados con la izquierda abertzale", con la "inestimable colaboración" de excompañeros de EA que "pusieron sus obsesiones al servicio de un proceso que únicamente pretendía hacer daño personal".

A su juicio, "este impulso obedecía a un ánimo de venganza política" contra el exalcalde y "no a una intención de restaurar ningún daño causado a las arcas municipales ni a la documentación del consistorio, tal y como han dejado claro las sentencias".

Estas fuentes han desvelado asimismo que en la causa juzgada por un tribunal del jurado la Fiscalía ha renunciado a recurrir el fallo, al tiempo que han subrayado el "daño irreparable" sufrido por Beramendi, "al ponerse en duda su gestión y su honorabilidad" con "grandes costes" además, "tanto personales como económicos", por lo que exigen al Ayuntamiento de Oiartzun que "haga frente a los gastos económicos ocasionados por esta infame acción".