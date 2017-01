EFE PAÍS VASCO - 18 ENE

Madrid (EFE).- El aspirante a secretario general del PSOE Patxi López no descarta que su partido vaya a un modelo de bicefalia en el que el líder orgánico no sea el candidato a la presidencia del Gobierno: "Hasta ahora ese modelo no nos ha salido bien, pero a otros partidos sí. Nada es malo por definición, dependerá de cómo lo ejerzamos, ha dicho. (VI3015)

URKULLU ESPERA DE RAJOY "DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO" Y "CAPACIDAD DE RESPUESTA"

Vitoria (EFE).- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado hoy que todavía no hay fecha para la reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del que ha dicho espera que escuche con "empatía", tenga disposición al diálogo y "además, capacidad de respuesta". (VI3001)

PP PIDE A GOBIERNO VASCO QUE TRABAJE EN LOS GRUPOS DE CONFERENCIA PRESIDENTES

Bilbao (EFE).- El Partido Popular ha solicitado la comparecencia en el Parlamento del consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, para que explique cómo participará el Gobierno Vasco en los grupos de trabajo creados en la Conferencia de Presidentes autonómicos, a la que no asistió el lehendakari. (BI3025)

G.VASCO DESTINARÁ UN 50 % MÁS A AYUDAS FAMILIARES PARA IMPULSAR LA NATALIDAD

Vitoria (EFE).- El Gobierno Vasco incrementará a lo largo de esta legislatura hasta en un 50 % las ayudas a las familias para aumentar la natalidad y contrarrestar el progresivo envejecimiento de la población, para lo que también incentivará el "relevo generacional" en el mercado de trabajo. (VI3014)

VITORIA SUPERA EL PRIMER TRÁMITE PERO SIN GARANTÍAS DE PRORROGAR LAS CUENTAS

Vitoria (EFE).- El gobierno municipal de Vitoria (PNV-PSE) ha superado esta mañana el primer escollo en la tramitación de sus presupuestos con el rechazo de las tres enmiendas de totalidad que pedían la devolución de las cuentas, aunque eso no supone ninguna garantía de que éstas finalmente se prorroguen. (VI3012)

UNA JOVEN DENUNCIA UNA AGRESIÓN SEXUAL Y CREE LE DROGARON CON BURUNDANGA

Bilbao (EFE).- La Ertzaintza ha iniciado una investigación tras recibir la denuncia de una agresión sexual a una joven ocurrida presuntamente el pasado fin de semana en Bilbao. (BI3002)

EUSKADI IMPULSA SU PROMOCIÓN EN FITUR 2017 CON LO SOSTENIBLE Y "EXPERIENCIAL"