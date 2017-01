Eusebio: "Ante el Barça vamos a ir a por todas"

San Sebastián, 18 ene (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, no ve a su plantilla en inferioridad en la eliminatoria de Copa ante el Barça, al que advierte de que su equipo "va a ir a por todas" para clasificarse para semifinales.

"Vamos a tratar de hacer nuestro juego. Ya sabemos que el rival nos los va a poner muy difícil pero tenemos que ser fieles a nuestra filosofía", ha declarado en su encuentro con la prensa antes de dirigir la última sesión preparatoria.

Eusebio ha elogiado al conjunto de Luis Enrique que es "un equipo que lleva muchos años con una clara intención de juego y mis jugadores ya conocen las dificultades que van a tener".

El preparador realista no descarta poder contar con Carlos Vela para este choque, a pesar de los problemas de rodilla que arrastra el delantero mexicano, que le han obligado a causar baja en los dos últimos encuentros.

"En el club somos optimista respecto a Vela y queremos tenerle con nosotros el máximo de partidos posible", ha reflexionado Eusebio.

El horario del encuentro, en medio de la celebración de la víspera de la fiesta de San Sebastián, no ha gustado en el entorno del club, aunque el técnico realista asume que no se puede cambiar y que no merece la pena perder tiempo en algo que él no puede controlar.

"El club ha tratado de encontrar unas condiciones diferentes pero éstas son las que son y yo trato de trabajar con ellas", ha destacado el entrenador blanquiazul, que anima a los aficionados a que se acerquen a Anoeta porque el equipo "quiere darles una alegría" y convertir el partido en una "fiesta" para los donostiarras y para toda Gipuzkoa.