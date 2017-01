"The Contours", cabeza de cartel del festival Mojo Workin' donostiarra

San Sebastián, 17 ene (EFE).- La octava edición del festival donostiarra de música negra Mojo Workin', que se celebrará del 16 al 19 de marzo, contará como cabeza de cartel con el legendario grupo "The Contours", que revivió su fama en los años ochenta al ser parte importante de la banda sonora del filme "Dirty Dancing".

El máximo exponente del soul femenino de New Orleans, Betty Harris, la diva de Tamla Motown, Brenda Holloway, y la leyenda del soul underground de Detroit, Spyder Turner, actuarán también en el certamen donostiarra que promete una edición "histórica", han informado sus organizadores en un comunicado.

El mítico grupo "The Contours", que revivió su fama en los años ochenta gracias a su tema "Do you love me?", actuará el sábado 18 de marzo en la Sala Gazteszena.

En total serán ocho conciertos en cuatro días -incluida una nueva línea de recitales-, eventos en cuatro espacios diferentes, actuaciones de quince pinchadiscos nacionales e internacionales, así como la presentación del libro "Club 45 Again" de Alex Cooper de los míticos Flechazos.

Jokin Arizmendi, miembro de la organización, ha dicho que si 2016 fue el año de la consolidación, 2017 será el de la ampliación de un festival, que prácticamente ha duplicado el número de conciertos.

La nueva línea de conciertos estará dedicada a "grupos de hoy con sonidos de ayer" con el objetivo de hacer un hueco a aquellos conjuntos que mantienen hoy todo el alma y carácter de los años sesenta y setenta.

De esta manera, cada una de las noches en Gasteszena se compondrá de tres actuaciones: el viernes, 17 de marzo, a partir de las 21:00 horas, junto a Spyder Turner y Betty Harris, tocará el grupo TT Syndicate; y el sábado, 18 de marzo, a partir de la misma hora, será el turno de Soweto, antes de Brenda Holloway y The Contours. Las veladas terminará con las actuaciones de los distintos DJ invitados.

El VIII Mojo Workin', cuyos abonos y entradas están ya a la venta, incluirá también la celebración de conciertos a mediodía en el centro Tabakalera.