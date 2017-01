La oposición de Donostia critica la concesión del Tambor de Oro a Barceló

San Sebastián, 10 ene (EFE).- Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de San Sebastián, EH Bildu, Irabazi y PP, han criticado hoy la decisión del Consejo de Administración de San Sebastián Turismo de conceder a la periodista Àngels Barceló el Tambor de Oro de la ciudad.

El Consejo de Administración de esta sociedad municipal, del que formar parte representantes de entidades privadas relacionadas con el turismo -de las que partió la candidatura de Barceló- decidió ayer conceder el máximo galardón de la ciudad a la periodista catalana por su "cercanía y cariño" hacia la ciudad, tal y como explicó ayer el alcalde, Eneko Goia.

La propuesta debe ser ratificada mañana en el pleno de la corporación, en el que al menos EH Bildu e Irabazi ya han anunciado que no votarán a favor de otorgar el Tambor de Oro a Barceló, mientras que el PP se ha limitado a asegurar que "no votará que no" por respeto a lo decidido por San Sebastián Turismo.

La portavoz de EH Bildu, Amaia Almirall, ha asegurado, en declaraciones a los periodistas, que su grupo "ni comparte ni comprende" la concesión del Tambor de Oro a Barceló, ya que observa que "los donostiarras no está avalando esta decisión".

Almirall ha asegurado que el representante de EH Bildu en el consejo ya advirtió ayer de que la elección de la periodista "iba a traer problemas" porque había otras dos candidatas con mayor vinculación con el Tambor de Oro, en alusión a la piragüista Maialen Chorraut y la bailarina Alicia Amatriain.

"La polémica está servida y el responsable de este desaguisado es el presidente (del Consejo de Administración de San Sebastián Turismo) y alcalde Eneko Goia, quien tenía la oportunidad y el deber de haber solucionado esto de antemano y no encontrarnos ahora con lo que tenemos", ha agregado.

Almirall ha aclarado que "no pone en duda la profesionalidad o la carrera de Àngels Barceló", pero ha sostenido que "la gente no entiende cuál es su relación con lo que significa el Tambor de Oro".

La coalición ha opinado, en un comunicado remitido posteriormente, que "no considera que la realización de dos programas radiofónicos desde Donostia sea razón suficiente para conceder a nadie dicho galardón".

Esta formación ha indicado que el PSE apoyó la candidatura de Barceló en el Consejo de Administración de San Sebastián Turismo, en cuya reunión "quedó en evidencia que los socios de gobierno ni siquiera habían hablado de este tema y menos aún con el resto de grupos".

"Esta es una forma de entender la política: improvisación y falta de coordinación en el Gobierno municipal y ningún diálogo con la oposición", ha añadido.

Por su parte, Irabazi (plataforma compuesta por Ezker Anitza-IU, Equo e independientes), había propuesto a Alicia Amatriain, "dada su trayectoria como bailarina de renombre internacional".

El edil de esta formación Loïc Alejandro ha destacado que la bailarina guipuzcoana recibió el pasado año el premio Benois, considerado el Óscar de la danza.

El concejal ha cuestionado que se otorgue esta distinción únicamente "en términos de potencial proyección de la marca Donostia/San Sebastián", ya que los donostiarras "no lo sienten así" y consideran el Tambor de Oro como "el máximo reconocimiento de la ciudad", motivo por el que mañana se abstendrán en la votación.

También la portavoz del PP, Miren Albistur, ha cuestionado la elección de Barceló, al asegurar que, escuchados los argumentos que los proponentes ofrecieron durante la reunión de ayer, "ninguno de ellos" le convenció.

"Tenemos respeto a lo que ha decidido el Consejo de Administración, pero nos supone una situación muy complicada porque creemos que hay otros 'tambores de oro' con los que los ciudadanos donostiarras nos sentimos muchísimo más identificados", ha añadido Albistur, quien no ha revelado el sentido de su voto mañana, aunque ha aclarado que no se opondrá.