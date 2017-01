Concierto solidario el 15 de enero en San Sebastián por los refugiados

San Sebastián, 5 ene (EFE).- Oxfam Intermon celebrará el próximo 15 de enero en la sala Dabadaba de San Sebastián un concierto solidario, "Refugiándonos en la música", dentro de su campaña para recaudar fondos de ayuda a los refugiados de distintos países.

La banda californiana The Last Jack y los grupos donostiarras The Burns, Glory Howl y Álex García & José Mari Goñi serán los protagonistas de la velada, que se desarrollará entre las seis de la tarde y las diez de la noche.

Oxfam Intermon instalará, además, una pequeño puesto de venta de "comercio justo" para "dar a conocer esta forma de consumo responsable".

Las entradas para el concierto se venden anticipadamente a cinco euros en la tienda que la ONG tiene en el barrio de Gros y se podrán adquirir a seis euros el mismo día de las actuaciones.