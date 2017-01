Donostia 2016, balance en la escala de grises

San Sebastián, 1 ene (EFE).- Si por algo se ha caracterizado San Sebastián 2016 es por no haber logrado el cierre de filas entre los donostiarras, que sí celebraron unánimemente la proclamación de su ciudad como Capital Europea de la Cultura.

Los "Cuadernos de bitácora", la exposición audiovisual con la que Donostia 2016 hace balance ahora en el centro Tabakalera, recoge todo tipo de opiniones: de las más favorables, de representantes institucionales y personas que se han involucrado en el proyecto, a las más negativas, las de ciudadanos que, como espectadores, creen que este año no ha tenido la "repercusión" que esperaban.

Artistas locales han protagonizado una parte de las actividades programadas. Otras se han reservado a la participación ciudadana, con marcado sello amateur. Establecimientos como librerías y galerías de arte también han colaborado de forma más tangencial. Algunos de sus responsables manifiestan sus impresiones a EFE.

Andoni Azurmendi, de la librería "Donosti", está "un poco decepcionado" con el resultado del proyecto, "fundamentalmente" porque "no se justifica" el presupuesto "tan elevado" de la Capitalidad -rebajado finalmente a 46,8 millones de euros- "con las actividades desarrolladas".

"Los proyectos que ha habido sobre literatura se han quedado escasos. La gente con la que he hablado, relacionada con la cultura, cree que ha sido un poco un fiasco", asegura.

Piensa que se ha dispuesto de "un escaparate muy grande" y se ha llenado "con poco contenido", una opinión que no comparte su hermano Santi, que dice que "las expectativas eran altas y el plazo de tiempo muy largo", por lo que "mantener un nivel era complicado".

"Creo que sí se ha conseguido crear unas sinergias, que igual hay que ver a posteriori. Ahora se siembra en diferentes campos. Todo podría ser mejorable, pero no se ha hecho tan mal", afirma.

Ignacio Latierro, de la librería "Lagun", no sabe decir si el mensaje sobre el que ha pivotado la Capitalidad, el fomento de la paz y la convivencia, habrá "calado o no" entre los donostiarras.

"Pero creo que si hay dos términos combinados con los cuales se intenta muchas veces no ir al fondo de las cosas y no penetrar de verdad en la historia son los de paz y convivencia. Alrededor de 2016 eso ha sido más vaporoso que nunca", subraya.

Para Juan Ignacio García Velilla, director de la galería "Altxerri", la "crítica principal" a San Sebastián 2016 es "no haber cumplido la filosofía por la cual se concedió la Capitalidad a esta ciudad y no a otra", que "era la necesidad ineludible de haber hecho una reflexión y una catarsis sobre el pasado inmediato", en un lugar "muy castigado por el terrorismo nacionalista de ETA".

Lamenta que "Tratados de Paz", la gran exposición del programa, "haya pasado por encima de todo eso". "Es como una burla", destaca.

Cristina de la Fuente, de la galería "Arteko", ha participado en la Capitalidad por propia iniciativa, con exposiciones como "Donostigastro.art" y con otras como la del fotógrafo polaco Krzysztof Gieraltowski, que organizó con Breslavia 2016.

Pese a ello, opina que en la ciudad "no se ha visualizado" este año especial. "No se ha notado", señala esta galerista, que dice que ha habido "muchas actividades" y "pocos artistas", aparte de "haber sufrido avatares políticos" que "crean inestabilidad".

Para Íñigo Argomaniz, responsable de la promotora Get In, que trabaja con La Oreja de Van Gogh, Mikel Erentxun y Álex Ubago, entre otros, Donostia 2016 ha resultado "poco destacable" en lo musical.

"Su mayor hándicap ha sido el no conectar mucho con la ciudadanía. Aunque haya habido cosas interesantes, si no se conecta es muy difícil que lo que haces se traslade al público. No ha habido ninguna cosa innovadora a nivel musical que no haya habido el año anterior o no vaya a haber el año que viene", afirma.

Del mundo de la música, quizá las críticas más duras han llegado a lo largo del año de la soprano Ainhoa Arteta, quien ha reprochado a la Capitalidad haber optado por un proyecto "muy callejero" y "no haber contado" con la clásica.

El director de la Quincena Musical donostiarra, Patrick Alfaya, opina, por el contrario, que DSS2016 ha contribuido a "enriquecer" el panorama de la clásica, y "eso que tenía difícil aportar mucho más" en una ciudad que tiene un festival del género, una orquesta como la Sinfónica de Euskadi y una programación durante todo el año. "Era complicado sumar y han sumado", resalta.

Las ventas de este año, señalan los libreros y galeristas consultados, no han sido diferentes a las de ejercicios anteriores.

"Mi impresión -comenta Latierro- es que, salvo excepciones, las capitales culturales son más bien una especie de espectáculo turístico y de promoción de las ciudades. En general, no tienen que ver demasiado con la cultura y menos con la literatura".

El turismo en San Sebastián y Gipuzkoa ha crecido, pero en una proporción similar a Bizkaia y Álava. "Si hubiera superado esas medias, entonces sí creería que la Capitalidad ha tenido un efecto en las cifras turísticas", manifiesta Kino Martínez, secretario general de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa.

"El tipo de eventos que se ha organizado no ha tenido tirón para la gente de fuera. Las pernoctaciones como consecuencia de la Capitalidad han sido muy exiguas", asegura.