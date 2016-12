Cintas sobre Beyoncé, la movida, el punk y mariachis, en el Dock of The Bay

San Sebastián, 22 dic (EFE).- Cintas documentales sobre Beyoncé, Sid y Nancy, los mariachis, la Euskadi Tropikal y la movida madrileña, entre otras temáticas, competirán en San Sebastián en la próxima edición del festival Dock of The Bay.

En el certamen, que se celebrará entre los días 7 y 14 de enero, competirán ocho documentales sobre música, mientras que se proyectarán otros 10 fuera de concurso en dos secciones, ha informado la organización en un comunicado.

Entre los filmes que competirán destaca "Moz and I", que aborda el fenómeno fan a través de DJ Luis y Morrisey; "Sad Vacation", sobre la controvertida vida de Sid Vicious y Nancy Spungen; y "Geometría del Esplendor", que describe los años de la llamada "movida madrileña".

También optarán al premio un documental sobre el fenómeno fan de Beyoncé en "Waiting for B", un film que aborda el concepto de Euskadi Tropikal, "Sound of Roots", una cinta con mariachis como protagonistas, "El charro de Toluquilla", y un trabajo titulado "When the Earth Seems to Be Light", que retrata la Georgia de los skaters y los músicos.

La sección competitiva se completa con "All These Sleepless Night", que obtuvo el premio a la mejor dirección en la pasada edición del festival de Sundance.

La programación incluye, en la sección "Perfect Day", los documentales "A Fat Wreck. The Punk-U-Mentary, sobre el harcore californiano; "I am Thor", sobre este ignorado "icono del rock"; y "Blur, The New World Towers", que relata la grabación del álbum "Magic Whip" de la banda británica.

Uno de los mayores atractivos de este apartado fuera de concurso será la proyección de "The Rolling Stones Olé, Olé, Olé! A Trip Across Latin America", un recorrido por la gira latinoamericana de los Stones, que incluye el histórico concierto que ofrecieron en La Habana.

La sección retrospectiva "Paint it Black" incluye dos clásicos: "The Who: The Kids Are Alright", una mirada única de la banda británica en 1979, y "Bob Dylan: Don't Look Back", el documental sobre la gira británica de 1965.

El mejor documental a juicio del jurado será agraciado con 2.000 euros y se otorgará también un premio del público, sin dotación económica.

Los documentales proyectados optarán también al premio Sade, dotado con 1.000 euros, y el premio Diputación de Gipuzkoa.