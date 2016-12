Bildu denuncia el ataque de Berlín y pide una respuesta basada en derechos

San Sebastián, 20 dic (EFE).- EH Bildu ha expresado su dolor por las víctimas del atentado de ayer en Berlín y ha pedido que la respuesta a este ataque "se base en los derechos humanos y en criterios democráticos fundamentales", sin que se señale a los refugiados como responsables.

La coalición abertzale ha denunciado, en un comunicado, "todos los ataques a los derechos humanos y a los principios democráticos fundamentales en todo el mundo", al tiempo que ha expresado su "consternación" y solidaridad con las víctimas y sus familias, "especialmente a las personas de origen vasco".

EH Bildu ha alertado del riesgo de que el atentado pueda conllevar "el señalamiento de las personas refugiadas y las consecuencias que esto pueda acarrear".

"La cruel violencia sufrida por la población civil no puede ser respondida de igual manera. Las medidas como el estado de excepción o la persecución política debilitan la democracia y no garantizan la seguridad de nadie", ha añadido.

La coalición ha opinado que el sufrimiento vivido en Berlín "no es diferente al que se sufre en cualquier otro lugar del mundo", por lo que ha exigido que "no se use la violencia contra los inocentes", que "nadie venda armas para sus propios beneficios" y que "ninguna política exterior origine más guerras".

"Sólo con la libertad de todos los pueblos y personas lograremos superar todas las guerras que se producen en el mundo", ha señalado.