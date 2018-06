Towanda Rebels: "Siento decirte que el patriarcado está también en tu cabeza"

Madrid, 12 jun (EFE).- "Cansadas de estar cansadas" por culpa del machismo y de la "desigualdad brutal" que se inocula desde la infancia, las activistas feministas Teresa Lozano y Zua Méndez, conocidas como Towanda Rebels, han escrito un crudo alegato para que las mujeres se alisten para la "guerra" por la igualdad.

"Siento comunicarte que el patriarcado está también en tu cabeza. (...) La guerra feminista empieza en tu cabeza cuando te das cuenta de que tú también eres machista. Nos dicen que somos iguales, pero estamos en una carrera en la que nosotras empezamos 3.000 kilómetros por detrás y no lo sabemos, y queremos correr y correr pero nunca alcanzamos a los hombres", explican a Efe las activistas.

Lozano y Méndez acaban de publicar el ensayo "Hola guerrera: alegatos feministas para la revolución" (ed. Aguilar), una "llamada a la acción" para que cada mujer descubra a su "guerrera interior" y comprenda que puede "hacer mucho por cambiar esta situación" de desigualdad.

El libro quiere mantener vivas las reivindicaciones del 8 de marzo y "llamar a la acción": "Estamos cansadas de estar cansadas, ya basta. Tenemos que pasar del 'estamos cansadas' al 'estamos rabiosas' y movilizarnos. Cuando nos juntamos, no nos pueden parar. De repente nos hemos dado cuenta de que sí se puede", destacan.

Su ensayo, escrito "desde las tripas", es una mirada crítica y feroz contra la violencia machista, la cultura de la violación, la pornografía, los vientres de alquiler, la prostitución, la brecha salarial, el techo de cristal, la cosificación...

"Con nosotras no va el feminismo descafeinado. Somos radicales, lo decimos sin ningún problema porque vamos a la raíz de los problemas y cuando lo haces te das cuenta de que la desigualdad es brutal desde que nacemos. El patriarcado es un sistema de valores y creencias que se nos inocula desde que nacemos", denuncian.

A través de experiencias propias y ajenas, las activistas evidencian que mujeres y hombres no disfrutan de los mismos derechos y oportunidades.

"Es nuestro deber, nuestra responsabilidad hacer todo lo posible por cambiar lo que no nos gusta, lo que no nos parece justo. El feminismo es justicia, es democracia, sobre todo es solidaridad", enfatizan.

Méndez y Lozano, conocidas por sus campañas de vídeo en redes sociales "Yo te creo" -en defensa de la víctima de La Manada durante la celebración del juicio- y "Hola, putero", quieren contribuir a "deconstruir" lo que piensan las mujeres, que son educadas "para complacer siempre" -incluso "por encima de su propio deseo"-, y también las masculinidades tóxicas.

Insisten en que la educación -también la sexual- es esencial para acabar con los roles que asfixian tanto a hombres como a mujeres.

Muy críticas con el neoliberalismo, desechan el discurso que pretende asociar la prostitución y el sometimiento sexual y la pornografía con la libertad individual.

"Nos llaman puritanas, odiadoras de hombres, ¡madre mía, las feministas pidiendo empatía al follar! No me cabe en la cabeza que me digan que estamos en contra del sexo, somos nosotras las que estamos pidiendo que las mujeres seamos iguales también en la cama y que tengamos sexo deseado siempre", destacan.

Porque el feminismo también persigue la felicidad de los hombres, aseguran.

"Las feministas amamos a los hombres, pero hay una masculinidad que es una mierda y es tóxica y es esa la que queremos erradicar. Si odiáramos a los hombres y pensásemos que no pueden cambiar, haríamos la guerra y los mataríamos a todos, y no hacemos eso", bromean.

Conscientes de que aún queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad, las Towanda Rebels son optimistas con la cuarta ola feminista y contentas de que las mujeres sean mayoría en el nuevo Gobierno.

"Es una declaración de intenciones. Servirá, desde luego, para que los políticos a partir de aquí se tengan que retratar en cuestiones feministas", concluyen.