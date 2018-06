Abelardo: "Todos vieron que lo de Tassotti a Luis Enrique fue penalti y roja"

Moscú, 12 jun (EFE).- Campeón olímpico en los Juegos de Barcelona'92, Abelardo Fernández Antuña -que después de brillar como técnico en el Real Sporting de Gijón lo hace ahora en el Alavés- fue 54 veces internacional con España, selección con la que disputó dos Eurocopas y dos Mundiales, los de Estados Unidos'94 y Francia'98

En la segunda parte de una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en Gijón el pasado fin de semana, Abelardo -exjugador del Sporting, del Barça y del Alavés- recuerda sus experiencias mundialistas, en especial aquel Italia-España del Mundial de Estados Unidos'94 y el famoso codazo del italiano Mauro Tassotti a su amigo y entonces compañero Luis Enrique.

Pregunta: Jugó dos Mundiales, el de Estados Unidos'94 y el de Francia'98. ¿Qué recuerdos tiene de esos Mundiales?

Respuesta:

R: El primero (el de Estados Unidos'94), muy grato, porque era mi primer Mundial. Había jugado en el Sporting, todavía, esa temporada, después fue cuando fiché por el Barça. Y no pensaba que iba a jugar tanto. Jugué todos los partidos, enteros, además, de ese Mundial. Fue increíble. Y tengo que darle las gracias a Javi Clemente (seleccionador), que me dio su confianza.

Y la pena fue ese partido de cuartos en el que caímos eliminados contra Italia, porque creo que pudimos pasar. Nos faltó ese pelín de suerte para haber llegado a la final.

En el del 98 tampoco tuvimos suerte, porque en el primer partido, contra Nigeria, fuimos superiores y perdimos (2-3). Cierto que contra Paraguay no se jugó bien (0-0), pero tuvimos ocasiones claras. Y ahí nos fuimos. Porque a Bulgaria la ganamos, pero ya no servía para nada. Ahí acabó un poco el ciclo de Javi. Fue una pena.

P: Sobre todo, en el de Estados Unidos está en el imaginario de mucha gente. En especial ese partido contra Italia. ¿Qué recuerda de ese partido?

R: El partido de Italia no me trae buenos recuerdos. No lo volví a ver, no lo quise volver a ver, hasta que me invitaron a un programa, hace cuatro años, antes del de Brasil, para ver partidos de Mundiales. Prefería no volver a verlo.

Me dio mucha rabia, porque ese lo merecimos ganar; y el fútbol fue injusto con aquella selección.

Luego estuvo esa decisión arbitral, en el codazo de Tassotti a Luis Enrique... la oportunidad de Julio Salinas al final, que nos hubiera puesto 2-1: y luego vino el talento de Roberto Baggio, que metió ese gol, casi en el ultimo minuto, y nos mandó para casa.

Fue una pena, porque luego nos hubiera tocado Bulgaria y, con todos mis respetos, creo que éramos superiores a ellos. Y hubiésemos jugado la final.

P: Luis Enrique es muy amigo suyo, casi es como un hermano. ¿Cómo vivió todo aquello del codazo de Tassotti? ¿Cómo lo recuerda, tanto dentro del campo como justo después, en el vestuario?

R: Fue un penalti y expulsión, clarísimo, sin duda; algo que el árbitro, Sandor Puhl, no vio y tampoco lo vio el linier, cuando lo vio todo el mundo. Fue una pena no haber pasado. Y una rabia, sobre todo en el campo.

Yo compartía habitación con Luis Enrique. Tassotti le rompió la nariz. Y él tenía un dolor tremendo. Y, como digo, todo eso nos causó una rabia tremenda. Porque todo el mundo vio aquella acción, menos el árbitro y el linier.

Quizá no lo quisieran ver. Fue una acción determinante, porque era penalti y expulsión; y esa acción está claro que hubiera cambiado el partido.

Hubiéramos pasado a semifinales, en un torneo en el que íbamos de menos a más. Y creo que hubiéramos jugado la final de ese Mundial, de eso no tengo duda.