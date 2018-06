Spiritualized presentará nuevo disco en noviembre en dos conciertos en España

Madrid, 11 jun (EFE).- La reconocida y veterana banda británica Spiritualized ha anunciado hoy que presentará en dos próximos conciertos en España en otoño su nuevo disco de estudio, "And nothing hurt", cuya publicación está prevista para el 7 de septiembre.

En concreto, según ha precisado la promotora, estas actuaciones tendrán lugar el 2 de noviembre en la sala Razzmatazz de Barcelona y un día después en la madrileña sala La Riviera, tomando el relevo a su reciente paso por el festival Primavera Sound de la Ciudad Condal.

A diferencia de entonces, cuando este grupo de rock experimental y tintes espaciales comandado por Jason Pierce se presentó con orquesta y coro, Spiritualized apostará en sus nuevos conciertos en España por la formación clásica.

Las entradas, que se pondrán a la venta a partir de las 10 horas del próximo 15 de junio, estarán disponibles en los distribuidores oficiales por el precio de 32 euros cada una.

Presentarán el octavo disco de la banda, el primero desde la publicación hace seis años de "Sweet Heart Sweet Light". De acuerdo con la nota de prensa remitida a los medios, en él "el folk de dormitorio suena a teoría del big bang sonoro" y ha sido compuesto y grabado por Pierce en solitario.

Spiritualized nació en 1990 en la localidad inglesa Rugby tras la disgregación de algunos de los miembros de Spaceman 3. Su primer álbum fue publicado dos años después, "Lazer Guided Melodies", y en su discografía destaca especialmente el álbum "Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space" (1997).