"Niños diputados" se comprometen en pleno a luchar contra el acoso escolar

Madrid, 11 jun (EFE).- Seguir intentándolo hasta lograrlo, no hacerse "el mayor o el guay" y escuchar a padres y profesores y no fallar a los amigos son los compromisos adquiridos hoy por un pleno infantil de 161 "pequeños diputados" que quieren fomentar la confianza como herramienta para acabar con el acoso escolar.

Así lo han decidido los 161 alumnos de primaria y secundaria de ocho colegios de toda España que hoy se han convertido en "Diputados por un día" dentro de la iniciativa "Abraza tus valores" de Aldeas Infantiles, en el que han participado más de 200.000 alumnos de primaria y secundaria de 2.000 escuelas de toda España.

Esta mañana, 161 de esos niños de ocho colegios se han convertido en "diputados por un día" en el Congreso, donde han expuesto los resultados del trabajo que han hecho este curso en torno al valor de la confianza.

Una "experiencia inolvidable" para niños como Santos Perona, alumno de Nuestra señora de Peñarroya de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) que en declaraciones a Efe ha querido lanzar un mensaje a los adultos: "Que piensen más en la gente que tienen alrededor y no tanto en ellos mismos, en el dinero y en las cosas materiales".

Sentado en su "escaño", también ha exigido a los mayores que "construyan más escuelas e institutos, ayuden a la gente que no puede pagar la escuela y den más becas".

Precisamente las dos propuestas que ha hecho en nombre de su colegio han triunfado en la Cámara: "No hacerme el mayor o el guay y escuchar los consejos de mis padres y profesores" y "No fallar a mis amigos, guardar sus secretos y no hablar mal de ellos a sus espaldas y así evitar muchos conflictos" han sido la segunda y tercera más votadas.

La preferida, la que ha leído Paula Moreno del colegio Ruiz de Luna de Talavera de la Reina (Toledo): "Cuando no podamos hacer algo, seguir intentándolo hasta lograrlo, y así confiaremos más en nosotros mismos porque lo hemos conseguido".

Y ha aprovechado para hablar de la confianza de los niños en "los políticos que gobiernan el país o las comunidades. El pueblo los vota porque confían en ellos", ha destacado.

Desde Albacete, María Reig, del colegio de educación especial Eloy Camino, considera que para aumentar esa confianza hay que conocer además las necesidades de otras personas.

Confiar en sí mismos pero también en los demás, como ha indicado Mohamed Ali Agarban del colegio Río Tajo de Guadalajara, cuyos alumnos se han comprometido a "confiar en los nuevos compañeros que llegan respetando su cultura, sus tradiciones y su forma de pensar" y a "salir más al parque" en vez de quedarse en casa jugando con la tablet o el ordenador.

Hugo Ortuño, del colegio Montesclaros de Cerceda (Madrid) tiene claro que hay que "tender la mano" y "confiar en que unidos podemos cambiar el mundo"; mientras que Aurora Hidalgo, del Santa Rafaela María de la capital, ha instado a pensar que todos los compañeros "hacen las cosas con buenas intenciones".

Porque, como ha considerado Claudia Borja, de Nuestra Señora de Valvanera de San Sebastián de los Reyes (Madrid), hay que obligarse a "no engañar a nadie". Y confiar en las personas "por su carácter y sus acciones, sin discrimianr por su aspecto o su género", ha añadido Paula Casado, del Lope de Vega de Medina del Campo (Valladolid).