El nigeriano Cedric Omoigui se despide del Mallorca: "Ha sido un placer"

Palma, 11 jun (EFE).- El delantero nigeriano Cedric Omoigui se ha despedido de la afición del Mallorca tras conocer este lunes que no entra en los planes del equipo balear para la próxima temporada en LaLiga 1/2/3.

"A nadie le gusta irse de su casa, pero todos sabemos que nada es para siempre. Ha sido un placer defender esta camiseta cada partido, un orgullo decir que era jugador del Mallorca", señala Cedric Omoigui.

El futbolista nigeriano ha formado parte del club mallorquinista durante los últimos ocho años, y esta temporada, en Segunda B, jugó algunos partidos pero no tuvo continuidad en los planes del técnico Vicente Moreno.

"Vine como un niño y me voy con la suficiente madurez para afrontar lo que me viene por delante. Os seguiré allá donde esté porque me considero un mallorquinista más", escribe Cedric, de 23 años, en la carta de despedida que publica la web del Mallorca.

La entidad bermellona ha deseado mucha suerte a Cedric Omoigui y le agradece "su esfuerzo y entrega en estos ocho años".