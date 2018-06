"Natxo" González, el hombre que pudo reinar y salió por la puerta de atrás

Zaragoza, 11 jun (EFE).- "Natxo" González, que este lunes ha anunciado su despedida del Real Zaragoza, se ha convertido en el técnico que pudo reinar en el conjunto aragonés y que al final salió por la puerta de atrás por decisión propia.

El ya expreparador zaragocista se había ganado el respeto de la afición maña después de una segunda vuelta para enmarcar, pero su decisión de marcharse del club cuando aún le quedaba un año de contrato para recalar, muy posiblemente en el Deportivo de La Coruña, ha hecho que su marcha se haya vivido primero con sorpresa, después con indignación y finalmente con decepción por su comportamiento con el club.

Lo que más ha dolido ha sido que, tras recalcar en los malos momentos, que su proyecto era para dos temporadas y que acabaría bien, haya dejado en la estacada al Real Zaragoza con una decisión que tenía ya tomada antes de la disputa de la promoción de Ascenso.

"Natxo" González pasó por todos los estados por los que se puede atravesar cuando se entrena a un equipo, desde el recelo inicial de los seguidores por su trayectoria en equipos menores y las dudas que generaba su escaso currículum, pasando por la decepción de la primera vuelta y el encumbramiento de la segunda, al mal sabor de boca.

Su llegada proveniente del Reus sorprendió a la afición zaragocista, para la que era un desconocido con una trayectoria ligada a equipos de Segunda B.

Además, el hecho de que tuviera que hacerse cargo de un equipo prácticamente remozado tras la temporada anterior no facilitó que sus ideas calaran entre los jugadores, y así, el equipo demostró falta de acoplamiento y un partido sí y otro también dejaba malas sensaciones a una afición que aguantaba estoicamente esperando el momento de la reacción.

El Real Zaragoza completó una primera vuelta de la competición para olvidar, como demuestra que llegase al ecuador de la misma (21 partidos) con solo veinticuatro puntos sumados y tres de ventaja con respecto al descenso.

La sombra de lo ocurrido la temporada anterior, con el equipo luchando hasta el final por no perder la categoría, volvía a cernirse sobre el conjunto maño con una gran preocupación extendiéndose no solo entre la afición, sino también entre los dirigentes del club, que al final decidieron no tomar una drástica decisión por el apoyo que mantenía en el técnico el director deportivo, Lalo Arantegui. También influyó la experiencia de temporadas anteriores, cuando el despido del entrenador mediada la temporada no arregló la avería.

Sin embargo, las navidades obraron el milagro y todo cambió radicalmente. Donde antes había continuos desajustes y fragilidad defensiva y ofensiva apareció la coordinación y la contundencia; incluso la mala fortuna y los errores arbitrales de la primera parte liguera desaparecieron por ensalmo para protagonizar una segunda vuelta del campeonato espectacular.

El equipo maño sumó 47 puntos, prácticamente el doble que en la primera, siendo el mejor del segundo tramo de la temporada en la categoría, lo que le permitió luchar por el que era el objetivo inicial: el ascenso de categoría.

El gran sprint final zaragocista no significó el ascenso directo, pero sí que se colara en la promoción de Ascenso como tercero tras desbancar al Sporting de Gijón de esa posición en la última jornada.

Después llegó la decepción por la eliminación ante el Numancia en la primera eliminatoria por el ascenso, lo que ha roto el sueño de todos los zaragocistas de abandonar una Segunda División que les está consumiendo moralmente.

La rueda de prensa sin preguntas en la que ha argumentado su salida del Real Zaragoza "por diferentes motivos" ha decepcionado a quienes esperaban que explicara por qué se marchaba.

Explicaciones a una afición que no ha abandonado al equipo, que ha empujado cuando más lo necesitaba y que, por ello, se lo merecía.