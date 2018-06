Nadal: "Creo que se está formando un buen Gobierno"

París, 11 jun (EFE).- El tenista Rafael Nadal, que acaba de ganar Roland Garros por undécima vez, opinó que "se está formando un buen Gobierno" en España, con "un buen grupo de ministros", y deseó "toda la suerte del mundo" al nuevo Ejecutivo liderado por el socialista Pedro Sánchez.

Nadal hizo estas declaraciones nueve días después de mostrarse favorable a que se convocasen elecciones en España tras la moción de censura que acabó con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"Creo que se está formando un buen Gobierno, con un buen grupo de ministros y lo único que puedo desear yo es que se calmen las cosas, que haya tranquilidad y estabilidad. La clave del buen funcionamiento de las cosas es desde la tranquilidad y la estabilidad", opinó en una entrevista un día después de ganar Roland Garros.

El número uno mundial deseó "toda la suerte del mundo al nuevo Gobierno", y aseveró que "lo único" que quiere es que le vaya "lo mejor posible para que estemos todos bien".

Nadal explicó que cuando dio su opinión sobre la situación política española hace nueve días lo hizo en su calidad de "residente y ciudadano" de ese país, pero aclaró que, cuando se mostró favorable a votar, "en ningún caso" lo hizo desde "una posición superior a la de cualquier otro ciudadano".

"Sinceramente, di una opinión desde el máximo respeto y humildad. No pedí, no exigí. Dije que, con todas cosas que habían sucedido en nuestro país, a mí me gustaría volver a votar. Antes de la moción de censura, si me lo hubiesen preguntado habría dicho lo mismo".

"Que haya elecciones o no me preocupa relativamente, yo lo que quiero es que no haya más manifestaciones de la cuenta, ni gente muy descontenta, ni problemas. Lo que necesitamos es un poquito de tranquilidad y estabilidad", cerró.

Se trata de la segunda vez en menos de un año que Nadal, uno de los abanderados del deporte español, da su opinión política.

El pasado septiembre la expresó respecto al conflicto en Cataluña.

"Uno no tiene que tomar decisiones unilaterales y desde la otra parte tenemos que hacer sentir a Cataluña que realmente les queremos y que queremos que sean parte de lo que son, que es España", dijo entonces.