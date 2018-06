El Gobierno italiano celebra traslado de "Aquarius" con la oposición dividida

Roma, 11 jun (EFE).- El Gobierno de Italia, del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga, celebró hoy el traslado a España de la nave "Aquarius" con 629 inmigrantes a bordo, mientras la oposición se dividió en partidarios y detractores de la estrategia.

El nuevo Gobierno italiano, que ha mantenido un duro pulso con Malta para que acogiera a los inmigrantes rescatados el sábado por la ONG francesa SOS Mediterranèe, ha aplaudido la propuesta de España de acoger en el puerto de Valencia (este) la embarcación.

El primer ministro, Giuseppe Conte, escribió en Facebook que "las peticiones de Italia empiezan a ser escuchadas" para que "no sea dejada sola en la gestión de los flujos migratorios", pues la decisión de España, opinó, "va en esta dirección".

Su vicepresidente y líder del M5S, Luigi di Maio, defendió la decisión de no permitir el atraque de la nave en Italia, pues "no vivía ninguna situación de emergencia", aunque reconoció que "no fue fácil" porque "se corre el riesgo de ser calificado de racista".

"Ahora está claro que todo esto debe cambiar, en el interés de todos. Derechos, deberes y también la solidaridad deben ser compartidos. Estamos cambiando Italia y Europa", afirmó en Facebook.

Por su parte, el ministro de Infraestructuras y Transportes, Danilo Toninelli, dijo que "es la señal de un viento nuevo de solidaridad que sopla en Europa en cuanto a esta emergencia".

"Hemos llegado hace pocos días (al Gobierno) y la música está ya cambiando", celebró en un comunicado.

El presidente de la Cámara de los Diputados, Roberto Fico, del M5S, dijo que "desde hace tiempo Italia pide a Europa que se haga cargo con solidaridad de los desembarcos" de inmigrantes y consideró que "el gesto de España va en esta dirección", que "debe ser compartida por el resto de países de la Unión Europea".

Sin embargo, la solución a este episodio, en el que la nave ha permanecido dos días a la espera de instrucciones y que deberá ahora poner rumbo a España, ha dividido a la oposición entre una izquierda que criticó la estrategia y una derecha que la aplaudió.

El presidente del Partido Demócrata (PD, centroizquierda), Matteo Orfini, reprochó que el M5S y la Liga "parecen esos chacales que cuando ven un accidente, en vez de ayudar, se hacen un selfie", pues "han negado la asistencia a quienes arriesgaban sus vidas", tuiteó.

El secretario interino del Partido Demócrata, Maurizio Martina, señaló que "la intervención de España no es una victoria, sino un suspiro de alivio".

El diputado de Libres e Iguales (izquierda), Nicola Fratoianni, agradeció a España por su "humanidad" y afirmó que este episodio queda como "una mancha indeleble de vergüenza sobre los ministros y partidos que apoyan el actual Gobierno italiano".

Secundó al Gobierno la líder de la ultraderechista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, que definió el traslado de la nave a España como "una gran victoria del Gobierno italiano", pues "la línea dura que ahora se defiende tiene resultados".

Y también la conservadora Forza Italia de Silvio Berlusconi aplaudió al Ejecutivo y su decisión de "cerrar los puertos" a las naves con inmigrantes económicos, según una nota conjunta de los senadores Maurizio Gasparri y Paolo Romani.

Mien tras, la organización humanitaria Comunità di Sant'Egidio defendió que "la prioridad es salvar vidas" e instó a los países de la UE que "asuman su responsabilidad" cumpliendo con las cuotas de reparto de inmigrantes.