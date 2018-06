El clérigo chií Al Sadr rechaza la repetición de las elecciones de Irak

Bagdad, 11 jun (EFE).- El clérigo chií Muqtada Al Sadr, líder de la coalición ganadora de las recientes elecciones legislativas en Irak, rechazó hoy la repetición de las mismas, como han solicitado algunas personalidades tras el incendio de unos almacenes en los que se guardaban los votos que iban a ser recontados manualmente.

"¿Acaso no es hora de ponernos en fila para la reconstrucción, en vez de quemar las urnas de votos o de repetir las elecciones para (ganar) un escaño o dos?", dijo Al Sadr en un comunicado publicado en su página oficial, en el que aludía al incendio ocurrido este domingo.

Al Sadr aseguró que no aspira a cargos políticos y prometió que "no venderá" Irak ni al pueblo por "el poder", insinuando que podría aceptar que el próximo primer ministro no pertenezca a la coalición que apadrina, Sairún (Marchamos, en árabe), la más votada en las elecciones del 12 de mayo.

"Ya basta de la lucha por los puestos, ganancias, poder y autoridad", reiteró.

El clérigo, de tendencia nacionalista, afirmó que Irak sigue sufriendo la ocupación extranjera, el terrorismo y la corrupción y subrayó que el país necesita la colaboración de todos.

"Vuestro Irak está lleno de pobreza (...), sin agua, sin electricidad, ni agricultura, ni industria (...) ni fronteras seguras", comentó.

Varias autoridades han pedido la repetición de las elecciones, entre ellos, el presidente del Parlamento, Salim al Yaburi, para quien el incendio de los almacenes fue un "acto deliberado" y un "crimen planificado" que tenía por objetivo esconder los casos de manipulación y falsificación de votos.

El incendio se desató ayer en tres almacenes en el centro de Bagdad que custodiaban en su interior numerosas urnas de las elecciones parlamentarias.

El Parlamento había ordenado antes del incendio que se realizase un recuento manual de los votos para verificar las numerosas denuncias de fraudes y ayer las autoridades judiciales designaron a un grupo de magistrados para llevar a cabo esa tarea.

Los resultados de las elecciones dieron la victoria a Sairún, que obtuvo 54 escaños, mientras que el grupo liderado por el primer ministro, Haidar al Abadi, quedó por sorpresa en tercer lugar.