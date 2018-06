CCOO pide la derogación de la reforma laboral "por superación"

Avilés, 11 jun (EFECOM).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha subrayado hoy que, pese a que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no podrá acometer con su fuerza parlamentaria grandes medidas, sí cree que deberá derogar "por superación" las últimas reformas laborales.

Sordo ha precisado que "no se trata de derogar la reforma de 2012 y 2010 para volver a la legislación laboral de 2009" porque en aquel momento había un 32 por ciento de temporalidad, ha precisado Sordo, para quien es necesario "armar un nuevo modelo de relaciones laborales en el país".

"En la práctica, hay que derogar los aspectos fundamentales de la reforma de 2012, es decir que las empresas no pueden empeorar los salarios mediante convenios, ni modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, y hay que encarecer el despido", ha apuntado.

El máximo responsable de CCOO, que ha participado en Avilés en un encuentro de su sindicato, ha defendido una "derogación proactiva y no reactiva", que cree que es "perfectamente posible abordarla en el presente mandato".

Unai Sordo se ha mostrado convencido de que podrá haber consenso con la patronal en algunos de los cambios que se puedan acometer en el nuevo sistema laboral: "Estoy convencido de que una parte de la patronal no está de acuerdo con alguna de las reformas de 2012, aunque no lo dijeran en su momento", ha declarado.

"Hay un cambio de Gobierno y, lógicamente, queremos escuchar cuáles son los planteamientos de Pedro Sánchez en materia de reforma laboral, de pensiones y fiscal", ha indicado Sordo, que cree que se está avanzando en la posibilidad de un acuerdo salarial a nivel de España, "que sirva para desbloquear el conjunto de los convenios colectivos para los próximos tres años".

Sobre materia energética, el líder de CCOO ha apuntado que es consciente de que España tiene que hacer compatible los compromisos medioambientales adquiridos con el mantenimiento del empleo e inversiones allí donde pueda haber una reducción en sectores como la minería.

El líder sindical también ha reclamado medidas para garantizar unos costes racionales de la energía para las grandes industrias electrointensivas.

"España no tiene política de desarrollo industrial, que sería la más importante junto con la de protección social, pero insisto en que el Gobierno no va a estar en disposición de acometer con 84 parlamentarios estas políticas estratégicas, aun que mal haría en no apuntarlas porque eso le servirá de trampolín para el siguiente proceso electoral", ha declarado.