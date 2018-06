Carlos Marco salta a las letras con "más ganas de contar que cantar"

Madrid, 11 jun (EFE).- Después de años interpretando sus temas en inglés, el exintegrante de Auryn Carlos Marco se ha aliado con las letras en castellano doblemente: por un lado, con su estreno como autor literario y, por otro, al versionar clásicos del pop español de los años 80 que exudaban "feminismo y libertad".

"Creo que mi etapa de cantar en inglés se ha parado un poco, porque ahora me siento con más ganas de contar que de cantar", ha dicho el joven músico en una entrevista con Efe tras su paso por la Feria del Libro este fin de semana para presentar "Qué hacer cuando. Manual los cambios de jóvenes y no tan jóvenes" (Alfaguara / Penguin House).

Con la propuesta encima de la mesa desde la disolución de Auryn y la libertad para elegir el tema del mismo, Marco (Alicante, 1991) quiso convertirlo en un manual de consejos en el que, con un lenguaje cercano, condensara su experiencia personal y la de su entorno al abordar emociones peliagudas.

"No se suele hablar de sentimientos en televisión o en redes sociales, donde el discurso siempre es positivo, pero esto también hay que contarlo. A mí me ha removido un poco, pero me ha servido para reflexionar y desnudar una parte de mi vida, como el sentimiento de soledad", confiesa.

Según cuenta, ya ha recibido reacciones muy positivas por lo escrito, incluso "de padres que no hablan de estos temas con sus hijos".

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, Marco pone el acento en la importancia de los estudios en unos tiempos en los que, a su modo de ver, "se desanima" a ello. Él, como premisa fundamental, subraya la posibilidad constante de cambiar el rumbo.

"Yo he cambiado aspectos de mi personalidad, como la timidez. Lo que trato de decir con el libro es que nada es definitivo y que a veces sufrimos mucho por cosas que luego ves que no eran para tanto, como cuando acabó Auryn, que fue un proceso duro, porque supuso como volver a empezar, pero con un resultado positivo", proclama.

Marco, que afronta su debut en la escritura como un hecho singular y "único", no ha dejado desasistida su faceta musical, ya que solo un año después de editar su primer disco en solitario, "Chalk Dreams", que fue número 1 en ventas, ya prepara un nuevo álbum "para finales de año o principios de 2019".

"Después de tantos años cantando en inglés, me apetecía un disco en castellano, porque es más fácil contar cosas. Estuve componiendo y salían temas que sonaban a algo conocido. Me volví a Alicante un fin de semana y me fui a buscar esos referentes en las cintas de mis padres", explica sobre la génesis del proyecto.

Como anticipo, ya puede escucharse su versión de "Enamorado de la moda juvenil", original de Radio Futura producido aquí por Tony Sánchez-Olhsson, el responsable por ejemplo del "Euphoria" de Loreen y también el de dar forma a su anterior disco.

"La decisión la tomé viendo un vídeo en internet de gente de 16 a 20 años que no sabían quién era Mecano. Me pareció muy fuerte y pensé en recuperar esas canciones desde la humildad y desde mi punto de vista, porque ahora parece que con el estilo urbano se transmiten mensajes de feminismo y libertad, pero esto ya se hizo hace años", proclama.

Marco ha compaginado la preparación de esta "mixtape", que permanece de momento sin nombre o repertorio definitivo, con colaboraciones puntuales con el programa de televisión "Factor X", donde primero ayudó en el "precásting" y, más recientemente, con la selección de temas para las galas del equipo de Risto Mejide.

"La televisión es lo que más me gusta", reconoce el artista, que baraja su participación en otro proyecto en este medio que no es, subraya, la próxima edición del programa "Tu cara me suena", aunque sin descartarlo en el futuro "ya sea como invitado o como concursante".