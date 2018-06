Alquileres, financiación y refugiados, las peticiones de Colau a Sánchez

Madrid, 11 jun (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la nueva etapa política revise la relación con las ciudades e impulse varias medidas de forma rápida: la reforma de los alquileres, mejorar la financiación y cumplir sus compromisos de asilo a los refugiados.

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Colau se ha felicitado del nuevo tiempo político que ha abierto la moción de censura contra el Gobierno del PP y la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez, que ahora tiene la "oportunidad" y la "responsabilidad" de cambiar la "desastrosa" política social y económica de los últimos años.

Para que la "ilusión" no sea "flor de un día", Colau recomienda a Sánchez que no repita el error del PP de no entender que la sociedad española está cambiando, y es más feminista, europea, solidaria, respetuosa con el medio ambiente y consciente de que la diversidad y la pluralidad lingüística es una riqueza y no un problema.

Ha defendido su posición a favor de "apoyar incondicionalmente, sin tacticismos ni partidismos la moción de censura", pero al tiempo ha exigido a Sánchez que no se quede en los "gestos" ahora que ha llegado el momento de gobernar, y que apruebe leyes y políticas concretas.

La alcaldesa ha reconocido la complejidad de un escenario en el que Pedro Sánchez ha elegido gobernar en solitario con el apoyo de 84 diputados, pero aún así ha asegurado que es "perfectamente posible" llegar a acuerdos, como ha demostrado el Ayuntamiento de Barcelona.

Colau espera que Sánchez reconozca el importante papel de las ciudades como principales agentes del desarrollo social y económico, que no las vea como un "contrapoder amenazante" como el PP, sino como motor en la modernización.

Para ello, pide que se revise la relación entre Estado y ciudades, que se ha quedado "desfasada", y se mejore su financiación tras la "asfixia" a la que han sido sometidas por la 'ley Montoro'.

"Es el momento de renegociar la financiación municipal de forma rápida", ha emplazado tras abogar por impulsar de forma definitiva el Corredor Mediterráneo.

Asimismo, la regidora ha fijado tres retos "urgentes" que debería abordar el presidente del Gobierno.

En primer lugar la reforma de la ley de arrendamientos urbanos para frenar las subidas abusivas de los alquileres, que ya está en el Congreso, y que frenaría a su juicio la "nueva oleada especulativa".

Un mayor compromiso del Gobierno con el transporte público en las ciudades con un aumento de su financiación, que ahora afrontan "solas", es el segundo asunto que ha marcado entre sus prioridades.

Y en tercer lugar, Colau ha situado los temas que tienen que ver con "valores", como la respuesta a la movilización feminista con leyes como los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, o la crisis de los refugiados.

En este sentido, ha instado a Pedro Sánchez y al Gobierno de España a implicarse y cumplir su obligación sin "mirar a otro lado" y comprometerse en la tragedia humanitaria que sufren inmigrantes como los más de 600 que siguen en el barco Aquarius, después de que Italia y Malta no hayan permitido su desembarco.

Colau ha ofrecido Barcelona para que atraque el barco, pero además ha aprovechado para instar a Sánchez a cumplir los compromisos de España en materia de asilo, y ayudar a las ciudades como Madrid y Barcelona que con sus fondos propios están implicándose en la ayuda humanitaria a los refugiados.

"Barcelona quiere ayudar", ha recordado, y para ello necesita que el Gobierno de España "asuma sus responsabilidades y no incumpla los compromisos", ha recordado la regidora.