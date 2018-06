Álex Mumbrú se retira como jugador "para vivir otros retos entre la canastas"

Barcelona, 11 jun (EFE).- El alero internacional español Álex Mumbrú se retiró este lunes oficialmente del baloncesto profesional para seguir formándose como entrenador.

"Llevo mas de treinta años botando un balón y, a partir de ahora, espero poder vivir sin hacerlo. Los que me conocéis sabéis que tendré otros retos, y ojalá que sean entre las canastas", manifestó en la sede de la ACB, donde hoy se le rindió homenaje.

A punto de cumplir 39 años, Mumbrú, que el verano pasado se sacó el título de entrenador nacional, quiere empezar una nueva etapa en los banquillos: "Me gustaría aportar mi experiencia como jugador en algún equipo. Intentar formarme con entrenadores de calidad y poder aprender de ellos".

Acompañado de sus padres, su mujer y sus tres hijos, el alero catalán leyó un discurso repleto de agradecimientos para poner fin a 21 temporadas como profesional.

Durante su carrera ha defendido la camiseta del Joventut, con el que ganó la Eurocopa de la FIBA en 2006, del Real Madrid, con el que conquistó la Liga ACB y la Copa ULEB en 2007, y del Bilbao.

"Si pudiera volver atrás y ganar un título que no he ganado, sería cualquiera con el Bilbao Basket. Me hubiera gustado ganar algo también con ellos", confesó el internacional español, campeón del Mundo (2006) y de Europa (2009) con España.

De la selección española guarda sus mejor recuerdo como profesional. "Las semifinales del Campeonato del Mundo en Japón contra Argentina. No fue de los que mas juegue en ese partido, pero recuerdo lo que sufrí en el banquillo. Creo que aquel campeonato fue nuestro mejor momento como equipo y mi mejor momento también como jugador", subrayó.

Entre los peores recuerdos, Mumbrú no quiso destacar ninguno, ni siquiera el recibimiento que durante años sufrió de la afición verdinegra, que lo tildó de traidor por dejar el equipo en el que se formó para fichar por el Real Madrid.

"'La Penya' venia de una época en la que los jugadores estaban muchos años, porque ganaban Ligas, eran uno de los mejores equipos de España y de Europa y económicamente podían mantenerlos, pero en mi época ya no era así. Y cuando los equipos no son tan competitivos tienes que volar, porque los jugadores queremos competir al máximo nivel y ganar cosas. Es ley de vida", apuntó.

Ahora que ha colgado las zapatillas, Álex Mumbrú espera ser recordado por los aficionados "como un jugador que lo ha dado todo" y por sus compañeros "como un amigo".

"Con ellos hemos pasado buenos momentos juntos, hemos ganado cosas increíbles cuando nadie lo esperaba y hemos dejado el baloncesto muy arriba", añadió el barcelonés.

Algunos de esos compañeros con lo que ha compartido vestuario en algún club o en la selección, como Juan Carlos Navarro, Roger Grimau, Sergi Vidal o Albert Miralles, estaban presentes hoy en la sala.

También representantes de los tres equipos en los que ha jugado: Juan Antonio Morales, presidente del Joventut, Alberto Herreros, director técnico del Real Madrid, y Jesús Ramírez, entrenador asistente del Bilbao Basket.

Y el presidente de la Real Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), Alfonso Reyes, el presidente de honor de la Asociación de Clubes de Boloncesto (ACB), Eduardo Portela, y el presidente de la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB), Juan María Galvadá.

Todos ellos, en representación de sus respectivas entidades, entregaron a Álex Mumbrú un obsequio en reconocimiento a su dilatada y exitosa carrera.