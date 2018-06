Un 30,5 % de los adolescentes españoles sufre dolor de cabeza repetidamente

Barcelona, 11 jun (EFE).- Un 30,5 % de los adolescentes españoles sufre dolor de cabeza de forma recurrente, de los que un 11,3 % padecen episodios de migraña y un 33% los tienen cada semana, según un estudio hecho por miembros del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN) del hospital Vall d'Hebron.

El estudio, que publica la revista 'Cephalalgia' -la publicación científica de la Sociedad Internacional de Cefaleas-, revela también que un 44% de los adolescentes mostraron algún grado de discapacidad relacionada con sus cefaleas y que los que tienen malos hábitos de sueño, que practican poca actividad física, que no desayunan, fuman o consumen cafeína, son más propensos a padecer dolor de cabeza.

Por este motivo, el estudio recomienda que se comiencen a implantar iniciativas educativas en la adolescencia que permitan minimizar el impacto de esta enfermedad.

El objetivo del estudio era evaluar la prevalencia del dolor de cabeza entre la población adolescente española y para ello encuestaron a más de 1.500 estudiantes de varios institutos de Cataluña con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años.

El estudio también ha analizado los tipos de dolor de cabeza más frecuentes así como la relación de sus cefaleas con comorbilidades y con el estilo de vida de los adolescentes.

"La adolescencia es un período decisivo para el neurodesarrollo, porque en este periodo el cerebro dispone de una neuroplasticidad muy elevada para adaptar su estructura y funciones en respuesta a las demandas, experiencias y cambios fisiológicos del entorno", ha advertido la coordinadora del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN, Patricia Pozo.

"Por lo tanto, -ha añadido- el impacto de lo que le sucede al cerebro durante estos años puede provocar cambios neuroplásticos con consecuencias a largo plazo".

Según la doctora, "a pesar de que la adolescencia es un período crucial para algunos dolores de cabeza primarios, hay muy poca información sobre la prevalencia y el impacto del dolor de cabeza en los adolescentes y por eso queríamos hacer este estudio para conocer mejor estos aspectos y poder cambiar el impacto que tiene el dolor de cabeza en adultos".

El estudio revela que la migraña es la cefalea más habitual en este grupo de población (la padece el 11,3 % de los entrevistados), y que más del 73 % de los entrevistados que padecen dolor de cabeza no tienen un diagnóstico.

El estudio también señala que el dolor de cabeza es significativamente más frecuente en niñas (35,1 % frente al 25,5 % de los varones adolescentes), así como entre adolescentes con malos hábitos de sueño (36,6 vs. 27,6, entre aquellos con menor actividad física y en adolescentes que no desayunan (37,3 vs. 28,4), fumadores (10,5 vs .4,9), o que consumen cafeína (30,9 % vs. 24,7 %).

Por el contrario, el estudio no ha hallado diferencias en cuanto al rendimiento escolar de los adolescentes, el nivel educativo de los padres, o el entorno o el sistema educativo, aunque el 57 % de los estudiantes con dolores de cabeza recurrentes tenían antecedentes familiares.

Entre las comorbilidades más significativamente asociadas con el dolor de cabeza destacan las alergias, el asma, dolor crónico (además del dolor de cabeza) y problemas de salud mental y de comportamiento.