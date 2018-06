Abrines presenta su campus y se rinde a Nadal: "Lo que hace es increíble"

Muro , 11 jun .- Álex Abrines (Palma, 1993), escolta español de los Oklahoma City Thunder de la NBA ha calificado de "increíble" el undécimo título de Rafael Nadal en Roland Garros al presentar este lunes su primer campus de baloncesto en la localidad mallorquina de Muro.

"Rafa es, cada día, un esfuerzo de superación, un ejemplo, no sólo para los tenistas sino que para todos los jóvenes deportistas. Es un orgullo que sea mallorquín", ha declarado Abrines en una rueda de prensa celebrada en el ayuntamiento de Muro, junto al alcalde, Martí Fornés, y el regidor de Deportes, Antoni Serra.

El baloncestista balear se recupera en su isla natal de una lesión -hernia discal- de la que fue operado a principios del pasado mes de mayo en Estados Unidos.

Ha admitido de que todavía no está físicamente al cien por cien, ya que le faltan "dos o tres semanas", dijo, aunque ha expresado su confianza de poder estar a disposición del técnico de la selección española Sergio Scariolo para los próximos compromisos del combinado nacional.

Con respecto al balance de su trayectoria en la NBA, Abrines dijo que al principio le "costó un poco" adaptarse a las enormes exigencias que plantea el mejor baloncesto del mundo.

"Empecé a sentirme a gusto a finales de noviembre y acabé siendo un hombre importante en el equipo, aunque no tanto en la ejecución (en el tablero rival). Me siento preparado para cumplir el año de contrato que me resta", ha subrayado.

Según el escolta, de 1.98 metros de estatura e hijo de otro gran baloncestista mallorquín, Guillermo Abrines, aunque en estos momentos solo "piensa en la NBA" no descarta regresar "algún día" al baloncesto español.

"El objetivo de Oklahoma City es hacer un equipo muy competitivo para la temporada que viene, y yo me siento preparado para formar parte de él", ha señalado.

Abrines ha añadido que en Mallorca su ilusión está puesta en el campus que lleva su nombre, que se celebrará a partir del 15 de julio bajo la dirección de Toni Martorell, exentrenador de la NBA.

"Me ilusiona mucho enseñar a los más jóvenes, que aprendan como lo hice yo, con esfuerzo y trabajo, y que sientan a gusto", ha resumido Álex Abrines, internacional en 42 partidos desde su debut en 2014 y exjugador del Málaga y del Barcelona en la ACB.

El escolta de los Oklahoma formó parte del quinteto español que ganó las medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el Eurobasket 2017.