Toni Nadal: "Antes de salir he dicho que Rafa ganaba por tres sets"

París, 10 jun (EFE).- Toni Nadal, exentrenador y tío de Rafael Nadal, que este domingo ganó el torneo de Roland Garros por undécima vez, dijo que había previsto que su sobrino iba a vencer al austríaco Dominic Thiem en tres sets, como así sucedió.

"Antes de salir he dicho: 'vamos a ganar en tres sets', siendo entrenador no lo hubiera dicho, pero siendo tío, pues yo me creía que ganaría, pues al final para Thiem no es fácil. Sabe que hay un gran salto de ganar Roland Garros o no, era su primera final ante un rival muy difícil", manifestó a los periodistas.

"Con todos los respetos, Thiem tenía que jugar muy bien" para ganar la final, destacó.

Según Toni, una de las claves del éxito de su sobrino es que "tiene un gran respeto por el adversario y por el torneo".

Asimismo, señaló que Rafael Nadal es "favorito" para vencer de nuevo en Roland Garros y ganar el torneo por duodécima vez.

Mi sobrino "no es imbatible, es muy difícil de batir, porque es un poco mejor que los otros", dijo.

A pesar de vivirla como familiar y no como entrenador, los nervios no fueron menos para Toni Nadal este domingo.

"Una final si eres familiar del que juega no puedes vivirla relajado. Sé lo que se juega mi sobrino aquí: ganar 17 títulos ('Grand Slam') y seguir de número uno", concluyó.