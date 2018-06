Sánchez Jover: "Me toca sacrificarme y volver a ser el entrenador del equipo"

Las Palmas de Gran Canaria, 10 jun (EFE).- El presidente del Club Voleibol 7 Islas Vecindario, Paco Sánchez Jover, dijo a Efe que le toca sacrificarse y volver a entrenar a su primer equipo la próxima temporada después de la renuncia de Raúl Quintana, quien dirigió al conjunto de Santa Lucía de Tirajana este curso.

"Raúl me comunicó que no iba a continuar como técnico y he intentado contactar con entrenadores locales, ya que no tenemos posibilidades de traer uno de fuera, pero no pudieron incorporarse porque Sergio Camarero renovó con el 7 Palmas y Tomy Álvarez no disponía de tiempo por motivos profesionales", destacó.

Por ello, el mítico exjugador internacional murciano volverá a sentarse en el banquillo tras el paréntesis de una campaña.

"Hace dos temporadas acabé un poco quemado y esta última me ha venido bien para descansar y ver al equipo desde fuera. Por este club tengo que hacer lo que sea. Estoy al pie del cañón en Vecindario desde 1999 y vuelvo a entrenar hasta que vea que alguien de la casa puede relevarme", explicó.

En ese sentido, Sánchez Jover considera que el 7 Islas Vecindario tiene jugadores que pueden coger las riendas del equipo en un plazo no muy lejano.

"Ya he hablado con Ruimán Artiles y Moisés Cézar, que están en la parte final de sus carreras deportivas y podrían continuar como técnicos. A ambos les quedan dos o tres añitos como jugadores y deben seguir disfrutando de esa etapa en activo", aseguró.

En cuanto a la configuración de la próxima plantilla, el que será el máximo responsable técnico del Vecindario manifestó que se producirán dos incorporaciones y otras tantas bajas.

"Contaremos con los receptores Arabisen Rodríguez y Luca Biliato, quienes regresan al equipo tras jugar fuera de la isla, y perderemos al líbero José Carlos Henríquez, por estudios, y al colocador Pedro Lozano, por temas laborales", señaló.

Asimismo, el club gestiona la incorporación de un colocador y ya tiene fichado a un jugador que puede actuar como receptor y opuesto.

"Esperamos la contestación de un colocador de la selección española júnior, aunque hay más opciones si decidiera no venir y, por otro lado, incorporaremos al receptor y opuesto Eduardo Álvarez Escudero, del Arona tinerfeño, un chico joven de 1,97 metros y con bastante futuro", comentó.

Sánchez Jover también quiere contar con el receptor hispano-brasileño Joao Valquintans en caso de que el jugador se comprometa a estar durante toda la temporada en Vecindario y no fichar por otro conjunto si le surgen ofertas durante el curso.

El presidente y entrenador del Vecindario, que tendrá como ayudante en el primer equipo a Óscar Manuel Pascual -quien ya llevaba el apartado estadístico y elaboraba vídeos-, resaltó que el principal objetivo de su equipo será lograr la permanencia en la Superliga.

"Ya veremos si nos clasificamos entre los seis primeros en la primera vuelta para disputar la Copa del Rey, porque entrar en los 'play-off' al título de Liga -lo juegan los cuatro mejores al término de la primera fase- está muy caro", reconoció.

El 7 Islas Vecindario comenzará la pretemporada el próximo 1 de agosto y también organizará un torneo internacional en Santa Lucía a finales de septiembre, como parte de la preparación para la próxima campaña.