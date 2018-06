Pesic: "No estamos felices, pero sí orgullosos"

Barcelona, 10 jun (EFE).- El entrenador del Barcelona, Svetislav Pesic, afirmó tras perder contra el Baskonia en el Palau y quedarse fuera de la final de la Liga que no están "felices, pero sí orgullosos", y felicitó a sus jugadores por una actitud en defensa "que no se ve cada día".

Pesic aseguró que su equipo jugó "un gran baloncesto, especialmente en la segunda mitad del partido". "Hemos competido muy bien y hemos tenido nuestra oportunidad", destacó.

El Barcelona alcanzó la prórroga tras ir a remolque durante todo el encuentro.

El preparador azulgrana señaló que su balance de la temporada es "excelente".

"Para mí como entrenador es siempre importante la reacción de mis jugadores, cómo hemos trabajado. Al no ganar un título, en el Barcelona se olvida todo, pero yo como técnico analizo bien esta campaña", explicó.

En ese sentido, Pesic comentó que a nivel personal ha disfrutado. "Ahora me iré a mi casa. No para disfrutar de esta noche, pero sí con la sensación de que hemos hecho un gran trabajo desde que he llegado aquí", subrayó.

Cuestionado por su futuro, desveló que ya ha empezado a hablar con el club "sobre la próxima temporada". "Pienso que la entidad y el técnico encontrarán una decisión importante para el futuro del Barcelona", dijo.