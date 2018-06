"Lobos con piel de pastor" indaga sobre la pederastia en la Iglesia Católica

Guadalajara, 10 jun (EFE).- El periodista y escritor Juan Ignacio Cortés acaba de publicar el libro "Lobos con piel de pastor", en el que narra la historia de la pederastia en la Iglesia católica para "dar voz a las víctimas", hacia las que considera que en España no se ha hecho "un ejercicio de justicia ni de reparación".

Cortés (Guadalajara, 1970) ha dedicado dos años a la labor de investigación, documentación, entrevistas con víctimas y trabajo de escritura de esta obra, que nace del encargo de la directora de la colección "Alternativas" de la editorial católica San Pablo, María Ángeles López.

"Era un poco reticente a aceptar el encargo debido a lo complejo y duro del tema pero su insistencia, sobre todo, en la necesidad de que había de hablar de un tema del que en España no se ha hablado lo suficiente me convenció", afirma Cortés en una entrevista con Efe.

"Enseguida empecé a leer documentación en inglés, porque en español no hay mucho escrito sobre el tema, y vi que era una historia increíble, que tiene como ingredientes el sexo, la traición y la tragedia, todo envuelto en un halo de horror en tanto que la vida de los menores que sufren los abusos quedan destrozadas", resalta el escritor.

"Lobos con piel de pastor" realiza un recorrido por la historia de la pederastia en la Iglesia católica desde los primeros síntomas de la crisis en EEUU, con los escándalos de Boston, pasando por Irlanda, Australia y el resto de países europeos hasta llegar a España.

"Mi intención ha sido escribir un libro que contase esa historia global y, al mismo tiempo, invitar a la investigación sobre lo que está pasando en España", donde, a su juicio, "la Iglesia no está haciendo mucho por las víctimas".

En este sentido apunta que, tras la investigación, ha llegado a la conclusión de que, "en nuestro país existe una idea de que esto era un asunto que no iba con nosotros y que era solo de EEUU, luego solo de los países anglosajones, pero el esquema se ha repetido en todos los sitios y son centenares o miles de casos", subraya.

Y añade: "a día de hoy la gran pregunta que queda por responder es si en España realmente somos distintos y no hay tanta pederastia o pasa como en otros países en los que hay muchísimos casos que están ocultos".

En España hay contabilizados entre 50 y un centenar de víctimas, "que son muy pocas comparativamente hablando con las miles de víctimas reconocidas en Irlanda, EEUU y Australia", según Cortés, que puntualiza, no obstante, que, tanto a nivel global como en España, nadie se atreve a calibrar el número de casos.

"Todo el mundo que conoce el tema, todos los expertos, criminólogos, canonistas tienen la sospecha o la certeza de que hay muchos más, pero no es algo que se pueda demostrar", insiste.

Subraya que, en España, "todo ese ejercicio de transparencia, de verdad, de justicia y de reparación hacia las víctimas no se ha hecho" porque "sigue reinando la conciencia de puertas para fuera de tolerancia cero y de pecado execrable, pero siguen teniendo la conciencia de que es algo que no va con la Iglesia y que no sucede".

A juicio de Cortés, "la Iglesia se ha comportado mal en otros sitios y aquí en España no está dando respuesta, no está haciendo los deberes".

Y sostiene que "existan 50, 100 o 3.000 víctimas, la Iglesia no les está dando la atención que merece el tema, ya no como personas que han sufrido abusos, sino incluso porque es gente ligada a la Iglesia y ésta debe cuidar de todos pero sobre todo de sus fieles".

Preguntado si cree que su libro puede resultar incómodo, Cortés asegura que no lo ha escrito con ánimo de molestar, sino de contar una historia que creía que merecía la pena ser contada.

"Las víctimas no se han sentido reparadas ni que se ha hecho justicia", insiste el escritor, que afirma que se sentiría satisfecho con el mero hecho de lograr "poner la historia sobre la mesa para documentarla, que se siga hablando del tema y que las víctimas vean que hay alguien que se ocupa de contar mínimamente su historia y contribuir en que no caiga en el olvido".

"Lobos con piel de pastor" se presentará el próximo 20 de junio, en la Biblioteca Pública de Guadalajara.