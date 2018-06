Carlos Moyà: "No se lo quise decir a Nadal, pero el primer set era clave"

París, 10 jun (EFE).- Carlos Moyà, extenista y entrenador de Rafael Nadal, confesó que no quiso decirle a su pupilo la importancia de vencer el primer set ante el austríaco Dominic Thiem para no meterle "presión" en la final de Roland Garros, que acabó del lado del español.

"Para mí, el primer set era fundamental, ganara quien lo ganara. En sus enfrentamientos anteriores quien ganaba el primer set, ganó el partido. No se lo he querido decir para no meterle presión con eso antes del partido, pero por dentro sabía que lo era", desveló ante los periodistas Moyà.

Nadal ganó su undécimo Roland Garros al batir a Thiem por 6-4, 6-3 y 6-2 en dos horas y 42 minutos.

"Luego ha habido lucha, ha habido guerra. Thiem es un jugador que no se da por vencido. Su juego se adapta perfectamente en esa condiciones (tierra batida)", agregó.

Según Moyà, una de las claves del partido ha sido el revés de su pupilo.

"Ha aguantado muy bien en el revés. Sabíamos que Thiem iba a atacar por esa parte", detalló.

Asimismo, destacó que "en las grandes ocasiones" sabía que se iba a ver "una versión muy buena de Rafa y así ha sido" ante un oponente "exigente".

El entrenador de Nadal consideró que la de este domingo fue una final más disputada que la del pasado año, ante el suizo Stan Wawrinka, porque hubo intercambios "más largos" y "más competición".

"Cada vez va siendo más difícil, se sufre más, pero gran torneo, grandes dos semanas. Creo que (Nadal) ha superado las dificultades a lo largo de los partidos", comentó.

También recordó el calambre que sufrió Rafael en un dedo de la mano izquierda en el tercer set, con ventaja de 2-1 para el español: "Han sido momentos duros para él. Nunca sabes lo que puede pasar".