Baraja, sobre su futuro: "No es el momento de hablar"

Gijón, 10 jun (EFE).- Rubén Baraja definió la temporada como una "montaña rusa" y alabó el comportamiento de la afición que "ha sido fundamental y lo seguirá siendo en el futuro" pero no quiso hablar sobre su continuidad o no en el Sporting al declarar que "no es momento para hablar".

"Es muy difícil jugar el 'play off' y la primera premisa es más humildad y más auto exigencia en el club para poder luchar por el ascenso la próxima temporada" señaló Baraja que recordó que fueron "el único de los equipos que bajaron que se metió en el play off"

Baraja afirmó que estaba muy decepcionado, pero recordó que tiene contrato, aunque señaló que sólo seguirá "si el club lo quiere".

El técnico recordó cómo estaba el equipo cuando llegó, en décima posición, y como con trabajo se "llegó a luchar por el ascenso directo" pero reconoció que "ha sido una temporada con mucha ansiedad".

Sobre la eliminatoria considera el "el resultado de ida lastró el de vuelta "que se afrontó con ansiedad" y cifró en "la falta de contundencia tanto arriba como en defensa" el motivo de que el Valladolid haya sido superior en los dos encuentros, como reconoció el propio Baraja.

"Ha sido una eliminatoria muy cruel" manifestó Rubén Baraja, que justificó el cambio de los dos laterales en el equipo inicial con el objetivo "de ganar profundidad y tener a dos jugadores más frescos" pero reconoció que "es obvio que no funcionó" asumiendo por ello su "total responsabilidad".

"Por potencial y afición, historia y estructura este club ascenderá a Primera" afirmó tajantemente el técnico sportinguista.