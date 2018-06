Stephens lanza un reproche sarcástico a la prensa: Sois mis mayores enemigos

París, 9 jun (EFE).- La estadounidense Sloane Stephens, que perdió la final de Roland Garros ante la rumana Simona Halep por 3-6, 6-4 y 6-1, lanzó un reproche en tono sarcástico a los periodistas que habían destacado que tenía malos resultados fuera de su país.

"Quiero que quede para el registro. Todos los que estáis aquí publicasteis 'tweets' recordando que tenía derrotas en todos los sitios menos en Estados Unidos. Pero creo que lo he hecho bastante bien llegando a la final de Roland Garros. Así que, por favor, mandad un 'tweet' sobre eso también y yo estaré muy contenta de divulgarlo", dijo en rueda de prensa mientras sonreía irónicamente.

"Parece que solo estáis interesados en decir: ella tiene ocho derrotas de ocho participaciones en otros partidos y bla, bla, bla. Sí, habéis sido tú y tú, y muchos de vosotros", agregó, apuntando con un dedo a los reporteros presentes.

La ganadora del último Abierto de Estados Unidos terminó diciendo a los periodistas: "Sois mis mayores enemigos ('haters')".

La tenista de Florida, de 25 años, reconoció que en la final de este sábado "la mejor jugadora ganó".

Stephens ascenderá la próxima semana del décimo al cuarto puesto mundial gracias a su rendimiento en la arcilla parisina.

"No he pensado en ello. No es una prioridad. Está genial ser la cuarta, pero los ránking son lo que son y espero seguir y mejorar, pero no es algo que me quite el sueño", concluyó.