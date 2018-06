Saúl Ordóñez ve su marca como "un aliciente y no como una mochila de presión"

León, 9 jun (EFE).- El campeón de España de 800 metros, el atleta berciano Saúl Ordóñez, ve su gran registro conseguido este viernes en la Reunión Iberoamericana de Huelva (1:44.44) como "un aliciente y no como una mochila de presión".

"Habrá que canalizarlo positivamente", ha señalado en declaraciones a Efe el atleta leonés.

Ordóñez, bronce en el mundial en pista cubierta de Birmingham (Inglaterra) el pasado marzo, logró su mejor marca, logrando bajar de 1:45, tercera española de todos los tiempos en la distancia tan solo por detrás de Kevin López y Antonio Reina y la mejor europea del año, con lo que ya sacó su billete para el Europeo de Berlín (Alemania) del próximo agosto.

"Estaba confiado de mi momento de forma y me veía fuerte, pero no esperaba una marca así, por lo que fue una sorpresa porque no era previsible que en la primera carrera al aire libre salieran tan bien las cosas, incluso mejor de lo que se podía esperar", reconoció.

El corredor de Salentinos, que entrena en Valladolid en el grupo que dirige Uriel Reguero, decidió, ya antes de disputar la prueba en tierras onubenses, renunciar a la posibilidad de disputar los Juegos del Mediterráneo en Tarragona al recibir la invitación de la prueba de la Liga del Diamante -Diamond League- del próximo 30 de junio.

Ordóñez considera "una experiencia única" poder debutar en esta competición tan prestigiosa en la que se enfrentará a las grandes estrellas mundiales de esta distancia, aunque con anterioridad disputará el Mitin Internacional de Madrid una semana antes, como preparación, primero para el campeonato de España de julio y, posteriormente, para el Europeo de Berlín.

En la cita parisina se encontrará, entre otros rivales, con el campeón del mundo, el francés Pierre Bosse al que derrotó con comodidad en la carrera disputada ayer en Huelva.