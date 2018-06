Rapapolvo del responsable del mediofondo fondo a los españoles del 1.500

Madrid, 9 jun (EFE).- Jorge González Amo, responsable de mediofondo en el Comité Técnico de la Federación Española de Atletismo, se declaró "muy decepcionado" por la actuación de los españoles este viernes en el 1.500 del Mitin Iberoamericano de Huelva, que definió como "un desastre".

"Las marcas de Saúl (Ordóñez) y Álvaro (De Arriba) en 800 son impresionantes, pero en mi prueba, los 1.500, mi mujer me echa la bronca y me recuerda que no bajan de 3:40, que era lo que yo hacía en mi época. Bueno, un desastre, con los de 1.500 estoy decepcionado", comentó en los micrófonos de Runner's World.

"No han seguido corriendo (a la liebre). Los atletas tienen que ser valientes. Una cosa es que no hagan la marca por ser valientes, como le ha ocurrido a Sergio Jiménez en el 5.000, que se ha fundido, pero eso es lo que hay que hacer. ¿Te fundes? Vale, la próxima carrera lo harás, pero hay que acostumbrarse a esos ritmos", explicó.

González Amo tiene, sin embargo, una buena valoración de los jóvenes. "Tanto Adrián Ben (segundo con 3:40.85) como Mario García Romo, que es júnior (séptimo con 3:43.31), han estado muy bien. Pero gente como David Bustos (quinto con 3:42.83) o David Palacio (décimo con 3:43.60) no lo han hecho. Estoy disgustado con el 1.500, que es mi prueba".

Por el contrario -indicó-, el 1.500 femenino "ha sido maravilloso y la carrera de Marta Pérez (vencedora con 4:07.10) de un valor extraordinario porque, cuando se ha ido la liebre, ha hecho 1:04 en el tercer 400 y eso demuestra que está para correr en 4:03 o 4:04, aunque ella no lo crea".